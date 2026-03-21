新疆滑雪場纜車吸煙被制止 野蠻男客發爛渣狂搖車廂︱有片

新疆有無品滑雪男客，在禁煙的纜車車廂內吸煙，被制止時情緒失控，反罵投訴人外，還置全車廂乘客安全不顧狂搖在半空行駛的車廂。影片在網上熱傳，大眾紛指責涉事煙民行徑惡劣，呼籲執法機關追責。

網民批警放生刁民

據網上流傳的影片顯示，一名穿著紅色外套，戴頭盔的男滑雪客，在正在爬山的纜車車廂內吸煙，遭車內其他乘客以車內有兒童制止。

吸煙男拒絕煙熄滅外，更不斷反罵投訴人，期間情緒越來越激動，並試圖衝撞和搖晃在半空行駛的纜車，以威脅投訴人。其他乘客見狀，前來勸阻。

拍攝者在纜車抵達車站後，召警協助，但警員只作調解，未有處罰男煙民的行為。

20日，新疆阿勒泰青格里狼山滑雪場通報，指影片中的爭執發生於2月23日，涉事男遊客在纜車內吸煙違反雪場安全管理及消防安全規定，存在嚴重安全隱患。

事發後，雪場工作人員立即勸阻並批評教育涉事遊客，轄區派出所到場調解，當事人當場認錯道歉。依據相關規定，雪場對其作出7天入園限制處罰，並記入遊客不文明行為記錄。

網民紛斥涉事男遊客缺德及態度惡劣，認為應該重罰，批評到場處理的警員處理和稀泥，「道歉有用要警察幹什麼」、「處罰太輕了」、「我以為7天行政拘留，不入園算什麼懲罰」、「應該拉入黑名單，各大景區和雪場都不再允許他進入」、「都危害安全了好嗎」、「離譜，這不屬於尋釁滋事？不罰款拘留？」、「應該直接報警並起訴他危害公共安全罪，把他送進去」。