貴州¥1988「臨時女友」陪漂流 可攬攬錫錫再傾後續服務 官方介入調查

貴州有景點疑出現擦邊情色服務，有網民踢爆貴定縣洛北河（通天河）漂流景區，提供不同價位的「伴漂」套餐，最貴的¥1988，「臨時女友」可以拖手仔、攬攬鍚鍚，漂流後可以帶去食飯唱歌，中介還暗示可以私下商議「後續服務」。

非「純綠」即可以有後續

《華商報》、《瀟湘晨報》報道，有網民爆料，指抖音平台有人推銷「NPC伴漂」，多條影片不斷閃過年輕女性照片及女孩陪伴漂流、戲水的的畫面，聲稱提供「情緒價值」。

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有媒體向客服人員查詢，對方介紹「伴漂」有3個套餐，分別是「高顏值398元（純玩）」、「高顏值Pro1288元（顏值升級，禮貌型肢體接觸）」、「高顏值ProMax1988元（她就是你的臨時女朋友）」。

客服指，第二及第三款套餐，人也是同一位，只是肢體接觸不一樣。對方聲稱有過千名女「伴漂」，需提前與「伴漂」女預約時間，套餐以外的服務要直接與女方商談，每人的服務與價錢也不同。

客服強調，「1988元的服務體驗就像談戀愛一樣，牽手、抱一抱、親一親都是可以的」，1288元檔位則稍微有點尺度，「如果要有後續，第二檔和第三檔沒區別。」



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對方還指，在漂流完成後，可以帶「伴漂女」唱歌、吃飯，還暗示可以有「後續服務」。

他聲稱，自己只是提供與「伴漂女」見面的中介服務，每人抽成80元至100元，每天大概接待400組客人。

之後，客服人員發出數十名女子的資料，包括相片、身高、體重和短片，部份標明「純綠（即不可肢體接觸、不提供色情服務」，客服明言：「沒寫（純綠）的就是可以。」

旅遊局聯同公安調查

由於有客人會與「伴漂女」有後續活動，客服還教路預定多幾位女孩，以防被訂出街，對方還提醒，若在景區被人問起便表示「伴漂女」是自己女朋友便沒問題。



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媒體就「伴漂」服務向洛北河景區查詢，工作人員稱須現場了解，隨後有貴州區的私人號碼回復指可提前預約伴漂項目，之後加其微信後取得推廣海報後，發現相關對接人與此前溝通的客服為同一人。

貴州黔南州貴定縣文化廣電和旅遊局31日發通報指，該局高度重視有關洛北河「伴漂服務」的資訊，已聯合公安、市場監管等部門開展調查，調查結果將第一時間向社會公佈。