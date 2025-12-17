直播泳池派對性感女生跳舞 4000萬網紅「劉二狗」遭轟低俗︱有片

為了網絡流量，不少網紅不惜在道德底線上「擦邊球」。日前，內地擁有超4400萬粉絲的網紅「劉二狗」在網上直播池邊派對，被批評是低俗擦邊。快手平台周二（16日）表示，有關賬號違規，已被處理。



涉事的泳池派對直播在本月5日晚上開始，一直播大約近三小時，「劉二狗」曾稱看直播的人超過百萬。網上流傳畫面所見，當時泳池擠了二十多個穿泳裝的男男女女，女嘉賓有時推搡拉扯，一會兒被拋入水裡。

百萬人看直播

有網民表示，直播中男女的衣著較為暴露，涉嫌低俗擦邊，且該賬號粉絲眾多，直播容易對青少年產生不良影響。



事件不斷發酵，快手管理員周二表示，將禁止該用戶發布新作品，並督促其進行整改。上游新聞表示，「劉二狗」賬號已被註明「賬號禁言」，但可正常關注。截至周三中午，其粉絲數為4399.4萬，數量稍有下滑。

在快手平台圈粉

「劉二狗」原名劉洪兵，四川出生，以娛樂PK直播、脫口秀、搞笑段子等娛樂直播內容起家，通過參與PK直播，與有名氣的主播、紅人互動而走紅。



2020年5月，「劉二狗」與另一名網紅「一龍」，向河南新鄉市平原示範區和捐贈物資和善款價值40萬元的教體器材和10萬元扶貧資金。之後又助陝西佛坪縣電商賣貨。憑借助力鄉村帶貨等舉動，他在快手平台大量圈粉，很快粉絲量上千萬。



「劉二狗」亦曾捲入直播推薦產品被投訴品質欠佳風波。2020年5月，有多名網民反映，「劉二狗」在快手直播時推薦的紙巾、剃鬚刀、情人節禮盒、紅酒、阿膠固元膏等多款商品都存在嚴重的質量問題。「劉二狗」事後被‌中國質量新聞網點名批評，其賬號被直播平台封禁7天。

曾捲涉賭爭議

「劉二狗」還多次疑似陷入涉賭和炫富爭議之中。當中包括去年10月，有媒體報道「千萬級網紅夏寧等被舉報涉嫌組織賭博，涉案金額或超1900萬元」。文章稱，有人進入涉賭群，看到「劉二狗」也在其中。今年初，網上又出現劉二狗疑似涉賭的消息，微博上出現#網紅劉二狗疑似為境外電詐打廣告背書#的詞條。