性商教母︱博主開「狐狸精三段式狩獵法」課程 被批宣揚不良婚戀觀
更新時間：15:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:20 2026-04-17 HKT
內地再現性商教母近日，網紅博主「姚金魚」在內地平台上載的影片被指擦邊低俗，宣揚不良婚戀觀博取流量，並開設「綠茶速成班」「魅魔速成班」，教「狐狸精三段式狩獵法」等。當局指，「姚金魚」違規，部門將提出查核。
內地大象新聞報道，「姚金魚」在多個網絡平台均有賬號。其自稱為「魚魚情感教練」，課程已銷售給15萬人，親身示範如何用眼神、話術、肢體等拿捏男人，其背後還覆蓋知識付費、情趣用品等產品服務。
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背後推售醫美項目及情趣用品
報道指，「姚金魚」各網上平台賬號有不不乏一些低俗、博眼球的帖文，又寫道「讓男人瞬間上頭的燒燒tips」「男人瘋狂上頭的頂級性張力」「美女就得當舔狗」等。甚至出現「我是撈女呀，我不僅撈錢還撈人」等內容。
實際上，短片和直播只是引流，其背後還有更多商品和服務，比如推廣化妝品、醫美項目、情趣用品等。
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稱向15萬人出售課程
內媒記者後來聯絡「姚金魚」，對方自稱為「魚魚情感教練」，課程已銷售給15萬人，目前在售有共4種課程，《識人認人課》《24個解決方案教你佔領心智高位引導正向付出》《上癮系統課》《撒嬌女人最吸金》等課程，價錢分為288（人民幣‧下同）、399和999元。
對此，小紅書、抖音等平台表示，經核查，該賬號含有違規內容，已作出處罰。
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