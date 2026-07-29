內蒙遊︱女子開箱酒店巨房¥235爽住700呎 附設衣帽間廁所大到可跑步︱有片

香港人慣於在擠逼環境生活，對空間的概念往往與內地人有明顯差異。近日有內地女遊客到內蒙古旅行，卻也被一間僅約¥235的酒店房間震撼到，房內不僅有衣帽間，巨型洗手間更被指「大到可以跑步」，酒店開箱片迅即在網上熱傳，上架5日，已吸獲16.6萬次轉發、22.9萬點讚，網民形容，影片是將「地廣人稀」具像化。

網民：在香港已是總統套房

重慶網民唐女士5日前分享了她在內蒙古旅行時的酒店開箱影片，成為網絡熱話。她表示，7月6日與朋友入住鄂爾多斯市達拉特旗維也納智好酒店（明禾大廈店），兩間大房一晚費用共¥469，平均一間僅¥235。

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她表示，打開房間時給其空間嚇了一跳，「感覺有70、80平方米（約700、800呎）」，而且裝修新穎又乾淨，所以忍不住拍片分享。

唐女士指，她們到酒店當日入住率不高，獲免費升級為豪華大床房，房間方正寬敞方正，設有衣帽間，洗手間乾濕分離外，面積「大得可以跑步」。

影片公開後，吸引十萬計網民瀏覽及留言，「我去北京，200多塊錢住了一晚上鴿籠，沒窗戶，差點悶氣」、「你上海五百塊轉身撞到人，行李箱攤不開」、「北京的酒店還沒這個廁所大」、「那年去鄂爾多斯，268的房價開出了北京6888的房間」、「在香港就是總統套房」。



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極目新聞查詢訂房平台發現，目前該飯店標準房每晚¥259，標準大床房¥259，高級大床房¥283，豪華大床房¥317。

酒店櫃檯人員表示，目前正值暑假旅遊旺季，房價較先前上漲數十元。標準大床房面積約320呎，高級及豪華大床房均為680呎，皆配有衣帽間，空間確實相當寬敞。