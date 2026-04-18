全季酒店｜員工晒客人奇葩備注 惹隱私爭議

「房間不要放菊花茶，本人菊花過敏」，「麻煩多放兩瓶水，我是水牛轉世」，「外賣別敲門，放門口，我在修仙勿擾」……內地知名酒店全季酒店員工近日將多名客人的特殊定單備注，在內地社交平台公開發布，配文稱「每天被客人備注笑到捶桌」，惹隱私爭議。全季酒店所屬的華住酒店集團工作人員對此回應，由於不恰當的玩梗導致客戶誤解，已要求該員工註銷帳號，並對其通報批評。目前涉事帳號已無法檢索。

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「多放兩瓶水 我是水牛轉世」

由「全季大連xx酒店」帳號發布的一篇「全季客人備注大賞」帖文近日在社交平台引發爭議。有網民稱：「刷到這篇帖子的時候非常反感……一個酒店官方帳號，私自將客人定單備注發到網上。」

內地上游新聞引述涉事酒店工作人員稱，發布帖文的帳號並非酒店官方帳號。華住酒店集團工作人員則表示，集團方高度重視此事，核查後發現該帳號確認為員工的個人帳號，已對其進行通報批評。