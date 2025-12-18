Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣西爛尾樓積水變「龍宮」爆紅 網民冒險潛水惹關注

即時中國
更新時間：07:30 2025-12-18 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-18 HKT

內地有無數爛尾樓，不少更被人霸佔作居住。惟廣西北海一爛尾樓，近日因樓宇內積水，而吸引人到這個「龍皇宮」潛水。事件引起關注。

據悉，爛尾樓位於北海銀海區福成鎮竹林西村。有人到場潛水期間拍片。有拍片者反映，水下有裸露鋼筋和尖銳石塊，存在一定的安全風險。

相關新聞：多圖．天下第一爛尾樓︱貴州水司樓華麗重生 變豪華酒店「10.1」賣爆

事件被報道後，即時引起關注。北海市住房城鄉建設局工作人員表示，已關注此事，將向銀海區政府發函要求做好消除長期停工工地安全隱患的工作。銀海區政府工作人員表示，將對相關情況進行核實。

相關新聞：天津工業園逾百座樓爛尾棄置近10年 37萬平方米土地閑置……︱有片

其實該爛尾樓今年8月已有人在網上反映，當時發現十多名小孩在游水，擔心小孩的安全。

