颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片

颱風「紅霞」26日登陸廣東惠州，造成嚴重破壞，但風暴過後，當地海灘有無數金鯧魚沖上岸，吸引大量民眾前往撈魚，有人要出動農用三輪車載魚，有人撈獲逾50公斤分發親友。專家提醒，被颱風吹上岸的金鯧魚，可能已腐壞，亂進食或致身體不適。

缺冷凍或已腐壞

「荔枝新聞」報道，「紅霞」過後，惠州雙月灣等海灘岸上或海面漂浮大量已死亡或仍在掙扎的金鯧魚，金鯧魚大小如成人手掌，附近大批民眾聞聲前來撿拾。



相關新聞：颱風紅霞｜東莞工人被困高空吊船狂撼外牆 當局查停工安排｜有片

報道指，這些沖上岸的金鯧魚，並非野生，是巨浪摧毀附近養殖場的網箱，大量金鯧魚逃出，最後被沖上海灘。部份被強風吹走的養殖網箱則連魚一起被吹到岸邊。



相關新聞：颱風紅霞｜廣東累計轉移近90萬人 省應急廳緊急下達5000萬元救災

有現場民眾指，26日晚已有人發現海灘遍佈金鯧魚，拿者水桶、面盆、保溫箱到場撿拾，至白天，更多民眾收到消息，駕車到來執魚。部份人更直接進入飼養網箱內撈魚。

其中一名執魚民眾李小姐表示，開車經過看到有人興奮地跑下沙灘，便跟著去，發現有許多金鯧魚被颱風打上岸，於是撿了100多斤（約50公斤），「好興奮，太開心了！吃又吃不了多少，就回來全部送人了。」

報道引述專家指，這些金鯧魚沒有冷凍保存，可能已經腐壞或被細菌感染，進食或會引起食物中毒。