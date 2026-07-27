颱風紅霞｜廣東累計轉移近90萬人 省應急廳緊急下達5000萬元救災

新華社報道，今年第12號台風「紅霞」於26日凌晨3時50分前後在廣東省惠州市惠東縣平海鎮登陸，登陸時中心附近最大風力達14級（強台風級），其後強度逐漸減弱。廣東省三防辦指，截至周日下午6時，廣東全省累計轉移人員896254人。

廣東省氣象台監測顯示，周日下午2時，「紅霞」減弱為熱帶風暴級；至傍晚5時，台風中心位於廣東清遠市佛岡縣境內，外圍最大風力8級（20米/秒）。預計「紅霞」將以每小時約15公里速度向偏北方向移動，強度持續減弱，並於周一凌晨前後離開廣東，進入湖南南部。

氣象部門預計，周日廣東北部部分地區將有中到大雨，局部地區有暴雨；粵東市縣則有大到暴雨，局部地區或出現大暴雨。28至29日，廣東中南部市縣仍有大到暴雨，局部地區有大暴雨。

廣東海事局相關負責人表示，截至周日下午3時，廣東轄區未接獲水上險情報告。隨着台風對全省水上交通影響逐步減弱，海事部門將分區制定疏港計劃，有序安排船舶復航、水上工程復工及港口碼頭恢復運作。

另外，廣東省財政廳及廣東省應急管理廳周日緊急下撥省級自然災害救災資金5000萬元，支援惠州、汕尾、揭陽、梅州、河源等受災地區開展應急搶險、受災群眾救助，以及救災物資採購、儲運，次生災害隱患排查、應急整治和倒塌損毀住房恢復重建等工作，盡最大努力減輕災害影響，保障受災群眾生命財產安全。