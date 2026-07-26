颱風紅霞｜東莞工人被困高空吊船狂撼外牆 當局查停工安排｜有片

強颱風「紅霞」肆虐廣東沿岸，多地狂風大作，更險些釀成致命的高空工業意外。周六（25日）下午，廣東東莞松山湖一個新建住宅屋苑外牆，驚傳有工人在強風下被困於高空吊船內。網上瘋傳的驚險影片顯示，吊船在半空中宛如鐘擺般劇烈隨風搖晃，並多次猛烈撞擊大廈外牆，場面觸目驚心。當地政府部門回應指，涉事工人已安全獲救，事故未有造成人員傷亡。

停工令存「時間差」

綜合內媒報道，事發於東莞松山湖的「金地青雲境」屋苑。從網民上傳的影片可見，事發時現場正刮起狂風驟雨，一艘懸掛在數十層高大廈外牆的施工吊船，在強風吹襲下徹底失控。吊船在半空中大角度拋擺，更數次重重撞向大廈的玻璃與石屎外牆，情況千鈞一髮。當時吊船內仍有工人被困，只能緊緊抓住圍欄保命，處境極其危險。有目擊網民透露，事發時間約為下午4時許。

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東莞市應急管理局及住建局隨後向內地媒體證實，當局已掌握相關情況，表示被困工人已及時獲救並無大礙，意外中無人受傷，具體事故原因仍待相關部門進一步調查並發布公告。

不過，是次意外亦引發外界對於防風停工安排的關注與質疑。據悉，為防禦颱風「紅霞」，東莞市政府於昨日中午已發布通告，在全市範圍內實施「四停」（停課、停工、停運、停業）措施。然而，通告中要求全市所有在建工地停工、以及施工人員撤離至安全區域的強制生效時間，卻定於昨日傍晚6時起。這意味著在下午4時許事發時，該工地仍未到法定的強制停工時間，高空作業因而未有及時中止。

目前，相關部門正對該宗驚險意外的具體起因及安全責任展開深入調查。