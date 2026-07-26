颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
更新時間：09:40 2026-07-26 HKT
發佈時間：09:40 2026-07-26 HKT
發佈時間：09:40 2026-07-26 HKT
颱風紅霞直面吹襲廣東沿岸，是10年以來珠江口東岸最強颱風。昨日（25日）逼近廣東期間，風力漸強，網上熱傳一段女孩從室內被吹出戶外的影片。
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兩段影片由閉路電視拍攝，時間為周六（26日）下午3時許。 事發地點為一間士多，當時突然出現強風，室內的雜物被扯出，一名原本在嬰兒床的女孩同樣連床一同強風扯出戶外，店內相信是女孩的親屬不知所措。
嬰兒床被扯出戶外後翻倒，女孩被跌在草地，然後自行跑回，情況非常驚險。
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