颱風「紅霞」︱汕尾全市「五停」 市民搶購物資超市貨架清空

強颱風「紅霞」來勢洶洶，直撲港粵沿岸，一場狂風暴雨的大戰一觸即發！據中央氣象台最新觀測，「紅霞」中心附近最大風力已達12級（強颱風級），預計將於今日（25日）夜間至明日（26日）清晨，在香港至廣東惠來一帶沿海登陸。面對可能迎來正面吹襲的嚴峻威脅，鄰近香港的廣東省汕尾市已於今早（25日）緊急宣布在全市範圍內實行「五停」措施（即：停課、停工、停產、停運、停業），全市隨即進入緊急防汛臨戰狀態。

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公共交通與外賣全面暫停

據極目新聞報道，隨着官方發出「五停」通告，汕尾市民紛紛湧往各大超市及商鋪搶購生活物資備戰。在距離海邊僅200米的香洲路沃爾瑪（Walmart）超市，昨晚（24日）已爆發恐慌性囤貨潮。網民笑稱：「又不是世界末日。」

網上多段視頻顯示，超市內人山人海，排隊結賬的隊伍大排長龍。店內部分貨架被瞬間掃空，蛋糕櫃、蔬菜區以及即食食品區更被「全清」，員工只能不斷往貨架上補滿即食麵。店方表示，為配合政府的「五停」要求，該分店已於今日下午3時起關門暫停營業。

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巨熊雕塑慘遭五花大綁防風走

除了搶購民生物資，風暴前夕的一幕趣怪畫面亦成為焦點。該沃爾瑪超市門口一隻標誌性的巨型大熊雕塑，被物業管理人員用多條粗繩緊緊綑綁在水泥柱上，以防被強風吹走墜地，引來網民瘋傳與熱議。

汕尾市防指強調，除搶險救災人員外，全市所有在建工地、工廠及商場必須全面停工停業，公共交通及渡輪全面停駛，外賣和快遞服務亦已暫停。氣象部門預測，「紅霞」將帶來極端暴雨，局部地區累積雨量或達500毫米，呼籲市民留在安全室內，切勿外出。

