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颱風紅霞︱深圳發「藍色」預警地鐵明或延遲營運 惠州全市「五停」

灣區時事
更新時間：09:50 2026-07-25 HKT
發佈時間：09:50 2026-07-25 HKT

颱風「紅霞」逼近香港，而一河之隔的深圳亦受影響。計劃北上的香港人留意天氣變化。深圳市氣象台今日（25日）早上8時將全市颱風白色預警信號升級為藍色，颱風「紅霞」即將進入深圳500公里範圍內，並向廣東中東部海域進一步靠近，今天夜間起深圳風雨逐漸增大。

出行前可留意相關通知

深圳地鐵表示，將根據應急預案並視乎颱風影響，採取地面與高架區段限速運行、甚至提前結束運營等調整措施。此外，7月26日早間將根據屆時的天氣狀況，不排除推遲全線運營時間。請廣大乘客提前做好出行規劃，搭乘地鐵前密切關注深圳地鐵最新公告。

同時，受風暴影響，深圳多個景區已宣佈25日起臨時關閉，包括東山鹿嘴旅遊區、東涌沙灘、西涌沙灘、南澳第一沙灘及玫瑰海岸等。

「紅霞」今日早上由強熱帶風暴級加強為颱風級。目前，其中心附近最大風力有12級。早晨5時其中心位於廣東汕尾東南方向約450公里的南海東北部海面上。

廣東氣象部門較早前預測，「紅霞」極可能正面襲擊惠州，帶來嚴重風雨影響。有指，颱風將於周六（25日）夜間至周日（26日）早晨在香港到廣東惠來一帶沿海登陸，過程維持時間長、累計雨量大、致災風險高。

中央氣像台7月25日6時繼續發布台風橙色預警、強對流天氣藍色預警，發布暴雨橙色預警。經綜合研判和應急會商，中國氣像局啟動重大氣像災害（颱風、暴雨、強對流）Ⅱ級應急響應。今日下午2時防風Ⅰ級應急響應啟動，惠州市範圍內實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。

相關新聞：颱風「紅霞」︱天文台今晚發一號戒備信號 廣東鐵路周日或全線停運

綜合內媒報道，預計「紅霞」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，向粵東沿海靠近，今天夜間至周日（26日）早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸。

隨著颱風「紅霞」的持續加強並移近，截至今日早上6時50分，多個地區「停課信號」生效。當中包括：
‧潮州市的湘橋區、朝安區、饒平縣
‧汕頭市：潮南區、澄海區、朝陽區、龍湖區、金平區、濠江區、南澳縣
‧揭陽市：普寧市、榕城區、揭東區、揭西縣、惠來縣
‧汕尾市：陸河縣、海豐縣、城區、紅海灣、陸豐市
‧惠州市：惠東縣、大亞灣區
‧深圳市（含深汕特別合作區）：深汕特別合作區

另外，梅州、河源、韶關、珠海、江門等市範圍，有轄區颱風預警信號最高發布至藍色。廣州、東莞、深圳（除深汕特別合作區）、肇慶、佛山、中山等市，有轄區颱風預警信號最高發布至白色。
 

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