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颱風「紅霞」︱廣東全省進入臨戰狀態 書記黃坤明：緊密協同港澳強化聯防聯控

即時中國
更新時間：15:47 2026-07-25 HKT
發佈時間：15:47 2026-07-25 HKT

颱風「紅霞」逼近廣東省，預計將於今日（25日）晚至周日（26日）清晨沿海登陸，將給廣東省中東部和北部地區帶來嚴重風雨影響。

今日上午，省委書記黃坤明在省委應急指揮中心主持召開視頻會議指出，「紅霞」將成為今年首個正面登陸廣東省的颱風，全省各地區各有關部門要迅速進入臨戰狀態，在國家防總工作組指導幫助下，立足最不利情況，周密細致做好各項防禦部署，抓住台風登陸前的時間窗口，抓緊查漏補缺、加固扎牢防線，最大程度減少災害損失。

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要加密監測預報預警，密切跟蹤颱風動態，滾動播報風、雨、浪、潮影響，持續提升短臨預報精準度，更加科學高效助力防災減災救災工作，嚴格執行預警分級發布與臨災預警「叫應」機制，確保避險提示第一時間傳遞到村、到戶、到人。

黃坤明又指出，重點對海上平台、沿海島嶼、低窪易澇區、山洪災害風險區、削坡建房等地質災害隱患點開展拉網式復查，確保應轉盡轉、應轉早轉、應轉快轉，不漏一戶、不落一人。

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要從嚴做好海上岸上管控，要全方位做好陸上防禦力度，全面消除風險隱患。同時要統籌做好應急搶險救援準備等，此外亦要緊密協同港澳和福建強化聯防聯控，實現氣像水文信息實時共享、災害態勢聯合會商，做好突發險情應對處置。
 

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