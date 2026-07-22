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北上注意︱深圳地鐵入站嚴查致嚴重擠塞 即推3措施改善

即時中國
更新時間：09:55 2026-07-22 HKT
發佈時間：09:55 2026-07-22 HKT

深圳地鐵20日起加強入站安檢措施，「逢包必檢、逢人必查」，導致地鐵站在繁忙時段出現嚴重塞人情況，排隊人龍擠出站外，嚴重影響上班族通勤。深圳地鐵21日推出3項改善措施，包括加快設置智能金屬安檢門，提升安檢效率，即時執行。

深圳地鐵突然嚴查，有傳是為了11月舉行的APEC（亞太經合組織峰會）安保預演。由於檢查速度緩慢，在繁忙時段令許多打工仔要等待20-30分鐘，嚴重阻人返工，招來廣泛批評。


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深圳地鐵21日宣布，即時推出三項改善措施，提高安檢效率：

  1. 在大客流站點高峰時段加快安檢速度，最佳化安檢方式，提升安檢效率。
  2. 加派人員現場值守，協助疏導，推動客流安全暢通。
  3. 加快智能金屬安檢門投放，福田站、南山書城站已開展試點，可快速完成人身、物品一體化檢測，提升安檢通行效率。

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「第一現場」報道指，於21日晚6時，於福田站觀察發現，地鐵增派了人員在現場疏導，加上指示牌及廣播，乘客均能有序及快速完成安檢入站，只需約1分鐘便完成檢查。

報道指，另一個高乘客量的車公廟站，除上述措施外，於個別安檢口加設了鐵馬，乘客均能快速及有秩序通過安檢。

 

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