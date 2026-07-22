中國觀察：地鐵承載城市形象 安保當求剛柔並濟

11月APEC會議臨近，多國領導人將訪深圳。近日，深圳地鐵率先升級安檢措施至「逢包必檢、逢人必查」。儘管官方沒有證實，但外界普遍相信是為APEC安保預熱，但嚴查模式大幅拖慢進站效率，連累到一眾打工族，備受批評。



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APEC屬於高規格國際會議，安保壓力不小。地鐵作為深圳客流最密集的公共交通，人流複雜，加強查驗，封堵漏洞，這也是大型城市活動的常規操作，多數市民對此能夠理解，但新規定實施過於粗放僵化，套用近年的常用語：「絕對不理想」。

尤為關鍵的是，深圳舉辦APEC的目標之一，是向全球展示開放包容、高效宜居的城市面貌，擦亮國際化城市名片。若一味嚴苛管控、忽略民眾體驗，不僅消耗市民好感，也會讓外國賓客與遊客留下緊繃、刻板的負面印象，反而背離城市對外推廣的初衷。

安保與便民其實並非完全對立，關鍵在於措施能否展現人性化。例如可否先在某幾個地鐵站或者「非繁忙時段」逐步試行新措施，或者為老人、學生、小童、空手市民開設快速通道，避免一刀切，實現精準安檢。當然，外界也應理解深圳地鐵作為執行方，面對安保升級的指示，在增派人手疏導等方面也有其難處，而乘客鼓譟時，往往首先發洩在前線地鐵職員身上。

距APEC還有4個月，相信深圳還有不少因應會議召開而推出的臨時措施，部分或會對市民生活帶來影響。如何協調各方利益，考驗着城市治理的智慧。籌辦團隊不妨以此次地鐵安檢事件為參照，提前做好「預告、優化、溝通」三方面工作：提前透過官媒、社交平台等充分釋放資訊；推行分級、分時、分人群的彈性管理，避免一刀切；開放渠道聽取公眾意見，動態調整措施細則。

過去40多年，深圳從小城鎮變身大都會，如今更成為全國科技重鎮，相信深圳方面絕對有智慧，在安保、便民及社會服務之間做好平衡，辦好這次國際盛會，講好深圳故事。

紀曉華