寵物友善爭議︱長沙小仙女商場放狗不用繩 男子掟狗兼兜巴星反獲讚︱有片

內地及香港近期頻頻出現寵物使用公共設施爭議。湖南長沙日前，有女子帶狗逛商場卻拒用狗繩，與男子爆爭執，對方怒將寵物狗舉高摔地，又一把掌將狗主打到痛哭，影片在網上熱傳，網民再就寵物禮儀熱烈討論。

網民：「這男值得嫁」

據網上流傳影片顯示，事發於7月17日湖南長沙萬達影城，一名穿黑裙女子在商場內逛街，但帶著的白色寵物犬卻未有拴狗繩。此等不自律的遛狗行為，惹來部份民眾不滿。

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一名白衣男子，因女友被突然竄出的狗隻嚇到，要求女狗主道歉但被拒，女狗主聲稱自己的愛犬性格溫馴，反批評對方小題大做。隨後，二人爆發激烈爭執，白衣男突然捉著對方的狗隻，走向圍欄，企圖掟狗落樓。



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女狗主即上前拉扯男子救愛犬，白衣男即將狗隻用力掟落地，隨即又反手一巴打中女狗主臉部，將女狗主打得大哭。此時，白衣男的女友即用力將男友扯到一旁，阻止衝突再升溫。

網上消息指，二人事後到了派出所調解，但未知處理結果。

事件在網上的熱度持續升溫，許多網民擔心白衣男要為「以暴易暴」付出代價，但對其憤怒表示理解，「支持男的保護百姓」、「只打一巴掌，太輕了」、「男子正當防衛而已」、「多少人想幹不敢幹，幹得漂亮」、「我要去表揚他」、「雖然但是 幹的漂亮」、「我一女的，我都看的好過癮」、「是女的先打，男的反擊，我是女人為男的點贊」、「這男人值得嫁」。