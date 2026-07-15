駐京觀察：兩頭不討好的「寵物友好」餐廳

內地餐飲市道疲弱，為開拓年輕群體客流、搶佔「牠經濟」商機，寵物友善型商場、餐廳在全國遍地開花。湊湊、gaga、點都德等知名餐飲品牌紛紛試水開放寵物就餐區域。可是業態開放後，不文明養寵行為不斷引爆輿論，用餐廳餐具餵愛犬、任由毛孩爬上餐桌椅等衛生亂象頻生，狗主更大搖大擺打卡，視頻在網絡熱傳，不斷放大大眾抵觸情緒。很多網民聲言，看到門店掛着「寵物友好」標籤就會直接放棄光顧，「寵物友好是對人不友好」。

「狗毛細菌難完全阻隔」

儘管多數「寵物友好」餐廳明確表態，會給寵物提供一次性餐具，嚴禁使用顧客餐具，仍無法打消食客的食安顧慮：「菜品全敞在桌上，空氣中的狗狗毛髮、皮屑、細菌很難完全阻隔」，「絕對無法接受人狗共餐」。

與此同時，很多寵物主人對一些餐廳僅簡單提供籠子供狗狗休息的服務，也倍感失望，認為其僅用「寵物友好」噱頭引流，是「偽友善」。至此，一些「寵物友好」餐廳陷入兩頭都不討好的窘境，人寵消費需求擺在眼前，這錢卻不好賺。

今年5月，海底撈正式叫停深圳、武漢3間門店持續8個月的寵物友善試點，為餐飲業火熱的「寵物友好」嘗試潑下冷水。對連鎖餐飲品牌而言，相較於短期流量紅利，門店標準化運營、食安管控、經營風險規避，始終是經營的核心底線。

內地自媒體「餐飲老闆內參」認為，未來真正更適合「寵物友好」的，大概率是社區咖啡店、戶外餐廳、露營餐飲等「慢場景」業態。因為這些場景開放空間多，顧客停留時間長，且消費目的本來就偏向社交和休閒，顧客心理接受度也更高。

比如星巴克，目前全國有450多間「寵物友好」門店，店外設置專門寵物專座、飲水設施，甚至推出寵物專屬菜單；但同時也明確寵物不能進室內空間。