狗隻入食肆︱深圳gaga益田店狗仔扒枱聞蛋糕惹爭議 餐廳銷毀全部餐具整改

打着「寵物友善（Pet-friendly）」旗號的餐廳，衛生底線究竟在哪裡？深圳中高端連鎖輕食品牌「gaga」近日驚爆「人狗共餐」的食安風波。有消費者在社交平台發布影片，指gaga深圳一間分店內，一隻佩戴牽引繩的寵物狗竟然將前爪直接搭在餐桌上，並湊近狂聞盛有蛋糕的餐碟，隨即引發網民強烈質疑。深圳市市場監督管理局今日（8日）證實，涉事門店已被警告處罰，並責令限期整改。

市監局介入

據《南方都市報》報道，涉事門店為「gaga（深圳南山益田假日廣場店）」。門店工作人員證實，上述事件發生於7月3日，當時寵物主人因暫時離開前往洗手間，導致無人看管的狗隻出現扒桌行徑。事發後，門店已於第一時間將涉事餐具全部報廢銷毀，並對現場進行了全面消毒。

深圳市市監局南山局表示，執法人員已於7月6日前往門店進行實地核查。因該店未能妥善管理入店寵物，違反食品安全規定，已對其作出警告，並要求其加強就餐區的定時巡檢，杜絕同類隱患，若複查時整改不到位或再犯，將面臨從嚴處罰。

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網民：「寵物友善」不等於不管理

人均消費近百元人民幣的「gaga」在內地擁有111間門市。創辦人馮敏將其定位為社交型輕餐飲，以果茶搭配西式簡餐為主。在小紅書等社交平台上，不少食客將gaga視為「寵物友善餐廳」，並紛紛帶同寵物前往「打卡」。

然而，部分網民指出，不少熱門貼文中甚至出現寵物身體直接接觸餐桌的畫面，怒斥「寵物友善不等於不進行衛生管理」，認為餐廳必須嚴格區分人畜用餐區域及餐具，引導市民文明就餐，以守護廣大消費者的用餐安全。

