寵物友好︱狗主放任愛犬用公眾飲水機 深圳重慶等多地回應

內地多地接連有狗主到公園遛狗時，放任愛犬使用公共直飲水機，惹來其他民眾不滿，認為影響衛生。深圳、成都、重慶等地的官方也就此回應。

寵物友好最大敵人是寵物主

據法治網報道，針對四川成都市民反映「江安拾光公園的直飲水經常看見寵物狗含著喝水」情況，成都市溫江區水務局10日於「問政四川」上回應，指已組織維運企業對直飲水設施進行全部消毒，並督促加強巡查，同時溝通屬地鎮街，由社區和志願者做好文明勸導，確保市民正確使用直飲水設施。

民眾希望在公園增設寵物專用的飲水設備，減少爭議。

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重慶也有民眾發片，指有狗主抱著寵物犬在一個廣場的飲水台上喝水。據《新京報》消息，涉事地點為重慶市雲陽縣群益廣場。

雲陽縣住建委回應，公園管理所已對該處直飲水設施進行消殺處理，後續將加強巡查監管並增設相關警示標識。

深圳廣電集團「第一現場」6月5日報道，深圳一公園飲水處有女民眾協助一隻犬隻攀上飲水台，反覆伸舌舔舐水流，距離水龍頭很近。



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目前，園方已將裝置徹底消毒，並將水龍頭全部更換。

依據《深圳市養犬管理條例》，公園屬禁犬公共場所，放任寵物污染公共飲水設施，將面臨行政處罰。

有媒體評論指，「社會對寵物的包容和關懷度是直線上升的：開放了寵物友好商場、餐廳，打造出寵物專屬電梯，推出寵物託運服務……但另一方面，部分人的不文明養犬行為，卻又一次次激化矛盾，壓縮了文明養犬人的空間，讓不養犬群體的接受度越來越低——『寵物友好』最大的敵人，有時恰是養寵人自己。」