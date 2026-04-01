遊客訂貴州「寵物友好」酒店即收狗肉推介 縣文旅局：當地有「狗肉一條街」

「寵物友好」與地方傳統飲食習俗再起衝突！近日，有內地網友預訂貴州貴定縣盤江鎮一家標榜「寵物友好」的酒店，原本打算帶小狗入住度假，卻在出發前收到酒店官方簡訊，推薦到鎮上品嘗當地特色狗肉，讓他感到錯愕與不適，最終決定取消行程，並提醒其他養寵家庭「避坑」。當地文旅局表示，盤江鎮確實以狗肉聞名，當地有「狗肉一條街」。

遊客取消行程

相關新聞：狗狗大逃亡︱吉林同村被擄7犬成功跳車 結伴跋涉17公里回家︱有片

內地極目新聞報道，該網友表示，自己是因「寵物友好」標籤才選擇該酒店，希望能與愛犬一同度過假期，但酒店一邊允許攜帶寵物入住，一邊推薦食用狗肉，讓人難以接受。他展示與店家的聊天記錄，對方介紹地方特色飲食時稱：「可以去體驗一下盤江特色狗肉，它有補五勞七傷，補血脈，厚腸胃，填精髓等」。

該網友指出，雖然理解各地飲食文化不同，但對養寵家庭而言，這樣的推薦容易造成情感上的冒犯，也與「寵物友好」的形像形成強烈反差。

酒店稱未有出售狗肉

面對輿論壓力，涉事酒店解釋稱，他們確實屬於寵物友好型住宿，旅客可攜帶寵物入住；至於狗肉推薦，他們僅是在向客人介紹盤江鎮的特色飲食，酒店本身並未販售狗肉。工作人員進一步說明，若客人提前詢問能否帶寵物，酒店通常不會發送狗肉推薦訊息；若未詢問，酒店則可能照例發送當地特色飲食資訊。

對此做法，外界出現不同聲音。有網友認為，酒店作為服務業，應更細緻區分客群，尤其標榜寵物友好，就應避免推薦可能引發情緒爭議的內容；也有人認為，介紹在地飲食屬於正常旅遊資訊，不應過度解讀。

相關新聞：河南貨車發怪聲傳血腥味 動物義工揭恐怖屠宰場救逾2000貓狗｜有片

貴定縣文旅局前天表示，盤江鎮確實以狗肉聞名，當地存在「狗肉一條街」，屬於歷史悠久的地方飲食文化，但對於「寵物友好酒店是否適合推薦狗肉」問題，未作正面回應。

當地政府官網介紹，盤江狗肉歷史悠久，可追溯至明清時期，當時狗肉是滋補食品。近數十年來，盤江狗肉逐步形成產業規模，並吸引外地食客。2016年，盤江有29家狗肉餐館，能一次性接待客人5300多人。

類似事件在其他地方也時有發生。去年6月，浙江湖州一家「寵物友好」度假酒店因菜單上出現狗肉菜品而引發爭議，最終下架菜品並致歉。今年1月，四川雅安一家社區衛生服務中心在小寒養生短信中建議居民多吃狗肉，同樣引發爭議，最終不得不公開致歉並修改短信內容。