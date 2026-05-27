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海底撈停止攜寵就餐試點　小狗上桌吃蛋糕惹社會爭議

即時中國
更新時間：09:17 2026-05-27 HKT
發佈時間：09:17 2026-05-27 HKT

近期多地接連曝出有顧客私自使用餐廳公共餐具餵寵物的爭議事件，也有顧客直接讓自家寵物坐到專門給孩童準備的兒童椅上。早前嘗試推進寵物友好服務的內地連鎖火鍋店海底撈昨日發布聲明，主動叫停相關試點項目。

海底撈聲明。
海底撈聲明。
在社交平台上，海底撈的寵物友好餐廳確實引發了一些討論。
在社交平台上，海底撈的寵物友好餐廳確實引發了一些討論。

相關新聞：西安餐廳顧客抱狗上桌舔碟 當局勒令停業全面消毒｜有片

聲明表示，此前品牌一直想要探索更合理合規的寵物友好運營模式，先後在深圳、武漢的3間門店啟動試點。經過一段時間的實際落地測試，接收到來自不同群體的大量反饋，也引發了大範圍的公眾討論。

聲明稱，綜合收集各方意見之後，海底撈決定停止這項攜寵到店用餐的試點工作，3間試點門店即日起不再提供任何線下攜寵接待服務。全國其餘所有海底撈門店，後續也會謝絕普通顧客攜帶寵物進店用餐，導盲犬等工作犬除外。

在這之前，5月21日，在深圳海底撈寵物友好餐廳，有顧客將寵物狗放在餐桌上，小狗舔食餐盤中的蛋糕，引發了爭議，有網友質疑海底撈的食品安全衛生。根據媒體報道，涉事海底撈門店曾回應稱，該店為寵物友好餐廳，允許顧客攜帶寵物就餐，劃分獨立寵物就餐區，寵物區與顧客區嚴格分開。

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