Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《功夫女足》︱周星馳新作取景點變「聖地」 深圳體育中心爆紅成打卡熱點

即時中國
更新時間：07:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-14 HKT

周星馳新作《功夫女足》上映2日，全國票房已突破5億元人民幣，激活暑假檔期。這齣全部在深圳取景的電影，上映後帶動片中出現的深圳市體育中心體育場、大鵬新區溪湧度假村海濱浴場等，成為網民近期熱門打卡點。

上映首兩日票房達5億

據深圳新聞網報道，燈塔專業版資料顯示，《功夫女足》11日上映，當天的票房逾過2.6億元，次日票房稍稍回落仍然超過2.39億元。


相關新聞：中國觀察 ：「深產片」崛起 不單靠科技特效

《功夫女足》票房告捷，周星馳及《功夫女足》相關話題接連成為各大網上平台熱搜，全網相關熱搜話題累計超35個，全網閱讀總量突破50億次。

值得一提的是，《功夫女足》全片在深圳城市取景，相關短片播放量至今已逾千萬次，熱度持續升溫，令電影中的多個拍攝成為網民打卡熱點。

電影主要取景地點，分別是深圳市體育中心體育場、大鵬新區溪湧度假村海濱浴場等。

入場觀眾一眼認出深圳取景

深視新聞報道指，不少電影觀眾都發現，電影是在深圳取景，「太好認了」、「看完直接去打卡取景地」。

相關新聞：功夫女足｜周星馳新作首日排片達22.6萬場 創中國影史暑期檔紀錄

深圳市民汪先生表示，周星馳過往的作品部部經典，新片自然不容錯過。談及影片全程在深圳取景拍攝，他憶起周星馳的《美人魚》也曾在深圳取景，認為深圳擁有許多值得被鏡頭記錄的美麗風光。

報道指，深圳打造「香港影視資源北上第一站」，《功夫女足》是深港文化共融、產業協同的積極成果。加上深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》好評如潮，至今票房已超過19億元。連續兩部深圳出品的電影大獲成功，正式宣告「深圳出品」成為精品影視製作的品牌保證。

 

最Hit
施南生離世｜徐克見傳媒：她堅持到最後一刻 親朋陪伴下離開 望大家將思念變成力量
03:12
施南生離世｜徐克見傳媒：她堅持到最後一刻 親朋陪伴下離開 望大家將思念變成力量
影視圈
7小時前
施南生今晚於養和醫院離世 享壽75歲  電影工作室發聲明因多重器官衰竭
施南生今晚於養和醫院離世 享壽75歲  電影工作室發聲明因多重器官衰竭
影視圈
8小時前
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
影視圈
7小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
14小時前
施南生離世｜英國留學貢獻影圈半世紀  打造新藝城輝煌時代  精通多國語言出品《無間道》
施南生離世｜英國留學貢獻影圈半世紀  打造新藝城輝煌時代  精通多國語言出品《無間道》
影視圈
7小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
18小時前
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
8小時前
施南生離世｜文體局局長羅淑佩深切哀悼 讚畢生奉獻影視界 為港產片走向國際貢獻良多
社會
5小時前
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
影視圈
7小時前
旺角星際MMA｜黑衫男同涉普通襲擊被捕 疑事前曾與綠帽男妻子發生碰撞
突發
9小時前