《功夫女足》︱周星馳新作取景點變「聖地」 深圳體育中心爆紅成打卡熱點

周星馳新作《功夫女足》上映2日，全國票房已突破5億元人民幣，激活暑假檔期。這齣全部在深圳取景的電影，上映後帶動片中出現的深圳市體育中心體育場、大鵬新區溪湧度假村海濱浴場等，成為網民近期熱門打卡點。

上映首兩日票房達5億

據深圳新聞網報道，燈塔專業版資料顯示，《功夫女足》11日上映，當天的票房逾過2.6億元，次日票房稍稍回落仍然超過2.39億元。



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《功夫女足》票房告捷，周星馳及《功夫女足》相關話題接連成為各大網上平台熱搜，全網相關熱搜話題累計超35個，全網閱讀總量突破50億次。

值得一提的是，《功夫女足》全片在深圳城市取景，相關短片播放量至今已逾千萬次，熱度持續升溫，令電影中的多個拍攝成為網民打卡熱點。

電影主要取景地點，分別是深圳市體育中心體育場、大鵬新區溪湧度假村海濱浴場等。

入場觀眾一眼認出深圳取景

深視新聞報道指，不少電影觀眾都發現，電影是在深圳取景，「太好認了」、「看完直接去打卡取景地」。



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深圳市民汪先生表示，周星馳過往的作品部部經典，新片自然不容錯過。談及影片全程在深圳取景拍攝，他憶起周星馳的《美人魚》也曾在深圳取景，認為深圳擁有許多值得被鏡頭記錄的美麗風光。

報道指，深圳打造「香港影視資源北上第一站」，《功夫女足》是深港文化共融、產業協同的積極成果。加上深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》好評如潮，至今票房已超過19億元。連續兩部深圳出品的電影大獲成功，正式宣告「深圳出品」成為精品影視製作的品牌保證。