Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

功夫女足｜周星馳新作首日排片達22.6萬場 創中國影史暑期檔紀錄

即時中國
更新時間：10:40 2026-07-11 HKT
發佈時間：10:40 2026-07-11 HKT

闊別大銀幕多時，由「星爺」周星馳親自執導及編劇的喜劇鉅製《功夫女足》今日（11日）正式在內地公映。這部延續《少林足球》風格的新作，未上映已掀起全城熱話。據內地貓眼專業版數據顯示，《功夫女足》首日排片場次高達22.6萬場，強勢刷新中國影史暑期檔首日場次紀錄，足見「星爺」無可比擬的強大票房號召力。

《功夫女足》由周星馳親自編劇及執導，被視為2001年經典《少林足球》的精神續作。電影講述女子足球隊「峨眉隊」從不被看好到逆襲奪冠的熱血故事。主演陣容包括張小斐、迪麗熱巴及張藝興，劉嘉玲與日本演員佐藤健亦將特別客串。

票房預測勢破十億

在近乎「零宣發」的情況下，該片僅憑「星爺」招牌已引爆市場。截至上映前，總預售票房已突破9,500萬元人民幣，首日預售亦超過8,100萬元。業界預測，《功夫女足》首日票房有望達1.9億至2.02億元，最終總票房或突破10億人民幣。

製作規模超越前作

據悉，影片製作成本高達3.8億元人民幣，為周星馳導演生涯最大規模製作。為追求真實感，劇組邀得前中國女足國腳趙麗娜等擔任技術顧問及參演。此外，著名歌手周杰倫將參與演唱主題曲，進一步提升電影話題度。

迪麗熱巴為演前鋒增磅8公斤

片中飾演主力前鋒的內地人氣女星迪麗熱巴，為完美演繹角色付出了極大心血。據劇組透露，她主動增磅8公斤，並在專業前女足國腳的指導下，完成了長達三個月的足球封閉式特訓。她從零開始苦練顛球、盤帶、對抗及射門等基本功，片中所有高難度動作均拒絕替身，親自披掛上陣。

在日前釋出的長預告中，張小斐與迪麗熱巴一開局便上演爆笑「單挑」戲碼，張藝興則從中勸架，經典的周氏無厘頭「名場面」不斷。星爺早前曾表示，為確保電影質素，後期製作一直處於趕工狀態，如今終能如願於今日強勢開畫，誓要在今個暑期檔再創票房神話。

最Hit
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
影視圈
17小時前
01:34
狗隻入食肆｜百份百餐廳錦英分店退出計劃：店面空間有限
社會
5小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
2026-07-10 11:33 HKT
世界盃2026｜拉文斯後備上陣犯錯 西班牙淘汰比利時晉4強。路透社
世界盃2026｜拉文斯後備上陣犯錯 西班牙淘汰比利時晉4強
足球世界
9小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
飲食
5小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
21小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
20小時前
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
19小時前