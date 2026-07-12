中國觀察 ：「深產片」崛起 不單靠科技特效

近年內地影視業陷入瓶頸，整體票房不佳，但個別深圳出品的電影卻成功突圍。從溫情文藝到商業大片、動畫IP再到主旋律懸疑劇，多部全程在深圳攝製的影片接連引起市場關注。

周星馳執導的暑期檔電影《功夫女足》昨日公映，該片由深圳市宣傳文化基金支持、深圳電影製片廠主投，全程在深圳坪山影棚、深圳體育中心、大鵬海濱取景，首日上映票房破兩億，創下過去3年暑期檔喜劇片首日票房紀錄。

《功夫女足》是周星馳繼《少林足球》後，時隔20多年回歸「功夫+體育勵志」題材，講述女足們征戰「至尊無敵杯」的熱血故事，好不好看等觀眾評價，但值得注意的是，全片包含逾1200個特效鏡頭，其動態捕捉和AI渲染技術，全程在深圳大型數碼攝影棚製作。

近年「深產片」題材百花齊放，《給阿嬤的情書》以1400萬小成本逆襲斬獲近19億票房，堪稱現象級作品。該片超過7成投資來自深圳，導演藍鴻春是一位潮籍深圳人，常以潮汕本土文化為背景，這是其「潮汕三部曲」的最後一部，獲深圳官方資金一路扶持。此外，年初的主旋律諜戰大片《驚蟄無聲》也全程取材深圳都市地標；動畫《熊出沒．年年有熊》作為深圳原創IP，同樣有不錯票房。

深圳電影能一路走紅，並非偶然。首先官方政策扶持，從劇本孵化、拍攝補貼到取景審批一站式服務，小成本新人導演也能拿到資金安心創作。其次，深圳的創科力量齊全，利用AI等為電影人打造天馬行空的夢工場。再者深圳城市風貌得天獨厚，高樓CBD、濱海沙灘、老城街巷、山林田園一應俱全，加上緊鄰香港，大批影視人才互通合作，為深圳帶來源源不絕的創作靈感。

過去，影視業多將深圳視作臨時取景地，如今「深圳出品」正走向全國甚至世界，打造成中國影視的金漆招牌。

紀曉華