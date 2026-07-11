福建晉江鞋廠火災︱天台蓄水池打撈出多具遺體 生還者：火勢太大躲進求生｜有片

福建省泉州晉江市陳埭鎮「輝騰鞋廠」前日（9日）發生的奪命大火已造成28人遇難。隨着搜救結束，更多極度慘烈的逃生細節與行業黑幕相繼曝光。目擊者及救援人員透露，火災發生時廠房窗戶被鐵柵欄封死阻斷逃生，樓道又堆滿鞋材雜物，導致多名受困工人退無可退，在絕望中爬上樓頂、跳入十多平方米的蓄水池企圖避難。消防員其後在天台蓄水池內陸續打撈出多具工人遺體，場面令人心酸。

玻璃窗焊死鐵柵欄無處逃

據《南風窗》等內媒專訪目擊者張先生指，火警於9日中午12時4分爆發，一層沖床工場起火後，赤紅的火焰伴隨玻璃碎裂聲迅速向上蔓延。張先生指出，廠房窗戶內竟加裝了一層鐵柵欄，徹底封死了逃生通道。

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大火延燒至下午，多名工人在烈火與塑料、皮革燒焦的刺鼻毒氣夾擊下避無可避，紛紛逃往天台。有附近居民在鄰近高樓親眼目睹，火勢愈發猛烈並燒毀樓頂的塑料鞋楦，受困工人無奈下紛紛跳進天台的蓄水池。火勢受控後，消防員圍在天台蓄水池，在短短一小時內便從水中打撈出至少6具遇難工人的遺體。

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遇難者多為青年工 無合約無社保

據了解，該廠主要為多間國際運動品牌代工，年產量達300萬雙，常年無淡季。火災發生時廠內有239人，遇難者多為三、四十歲來自四川、江西等地的計件車工。他們為多車幾雙鞋、多賺點計件工資，主動在午休時間留在車間加班，未料竟踏上不歸路。

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曾於該廠工作的女工陳琪透露，當地除了知名大廠外，中小型鞋廠普遍存在「無合約、無社保、無消防演練」的潛規則，工人保障極低。目前福建省政府已成立事故調查組，查封企業賬戶並拘捕負責人，誓將全面徹查並嚴肅追責。