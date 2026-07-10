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颱風巴威｜杭州超市貨架遭清空 市民：「連一個雞蛋都買不到」

即時中國
更新時間：12:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:30 2026-07-10 HKT

強烈颱風「巴威」步步逼近中國大陸東部沿海，其龐大環流與極端降雨能力令華東地區嚴陣以待！內地中央氣象台今日（10日）發布颱風橙色預警，預計「巴威」將於明日（11日）晚上在福建至浙江一帶沿海登陸。面對「來者不善」的颱風威脅，浙江多地市民已開啟「超前部署」，杭州更於昨晚（9日）驚爆瘋狂搶購潮，多間大型超市及生鮮店被市民連夜「搬空」，蔬菜、肉蛋及方便麵貨架全面清空。當局與各大零售商已緊急啟動應急預案，調撥物資以穩定供應。湖北武漢市教育局今日已緊急部署，宣布全市中小學及幼兒園自明日（11日）起全面停課停學。

生鮮及即食麵貨架全清空 零食店深夜大排長龍 

昨晚（9日）9時許，杭州市區的盒馬鮮生、盒馬NB、山姆及小象超市等多間門市，紛紛出現市民排長龍採購防颱物資的震撼畫面。據市民爆料，晚上8時左右，超市內的蔬菜、熟食、鮮肉、甚至即食麵區便已空空如也，有市民笑稱：「連一個雞蛋都買不到，最後只能抱著兩個大西瓜回家。」鄰近的連鎖零食店與便利店同樣人頭湧湧，店員小跑著穿梭補貨。

相關新聞：颱風巴威｜台灣海陸警齊發 基隆宜蘭台北等5縣市嚴加戒備

官方呼籲理性購買

針對貨架空置，盒馬官方今日回應，受颱風「巴威」影響，近兩日線上訂單呈爆發式增長，本周整體訂貨量已環比激增60%。為保障市民需求，商家已提前將主食、蔬菜、肉類等民生剛需物資的備貨量提升了30%至40%。

杭州市應急管理局亦發聲闢謠，強調目前全省生活必需品庫存极其充足、供應鏈暢通。當局解釋，貨架暫時缺貨僅因店員來不及上架補貨，呼籲居民「防台不等於盲目囤積」，一般家庭適當儲備三天的即食食品、飲用水、充電寶及常用藥品即可，市民應保持理性，切勿過度採購造成浪費。

相關新聞：超強颱風巴威｜逼近江蘇 全省中小學停課

武漢下令中小學幼兒園停學三天

氣象專家指出，「巴威」將借助副熱帶高壓，向華北及東北地區輸送源源不絕的水氣，形成跨省的「遠距離暴雨」，波及台灣、福建、浙江、湖北等十餘省區市。

為防範強對流及致災暴雨，武漢市教育局今日發布緊急工作提示，下令於7月11日至13日期間，全市中小學、中職學校、幼兒園一律停課，校外培訓機構暫停線下培訓，各級學校不留師生在校，並呼籲家長落實監護責任，確保學生居家不外出，務求將風災威脅減至最低。
 

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