颱風巴威｜台灣海陸警齊發 基隆宜蘭台北等5縣市嚴加戒備

颱風「巴威」步步逼近，台灣當局已於今日（10日）清晨正式發布海上陸上颱風警報。截至上午8時30分，陸上警戒範圍已進一步擴大至基隆、新北、台北、宜蘭及花蓮等5個縣市，各地正嚴陣以待。

氣象署觀測，中颱「巴威」目前位於鵝鑾鼻以東約700公里海面上，以時速25公里向西北移動，近中心最大風速達每秒45米（相當於14級風）。氣象專家指出，雖然「巴威」強度略有減弱，但其體型龐大，暴風圈將對台灣北部及東半部構成嚴重威脅。

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今晚至明晨風雨最劇烈 局部地區雨量恐超350毫米

氣象署警告，今晚至明日（11日）白天將是風雨影響最明顯的關鍵期。新北市、宜蘭縣、苗栗縣及新竹縣需嚴防「豪雨等級以上」的致災性降雨，累積雨量估計逼近350毫米或以上。

目前台灣附近海面波濤洶湧，成功、台東及蘭嶼已觀測到接近6米以上的巨浪。當局已向多個沿海地區發布巨浪與強風警告，呼籲市民切勿前往海邊，並全面做好防颱防水浸準備。

內地中央氣象台則預測，「巴威」將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，逐漸向浙閩沿海靠近，將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級，13至15級，40至48米/秒），登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。