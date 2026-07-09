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超強颱風巴威｜逼近江蘇 全省中小學停課

即時中國
更新時間：08:39 2026-07-09 HKT
發佈時間：08:39 2026-07-09 HKT

超強颱風「巴威」預計本周末登陸華東地區，其雲系直徑超過1000公里，堪稱颱風里的「巨無霸」。中央氣象台預計，台灣、浙江、福建等地將率先迎來暴雨，「或致巨大影響」，各地加緊部署防風防洪。​​​​隨著颱風「巴威」逐漸逼近，浙江省防指決定於7月8日中午12時啟動海上防颱風應急響應。 ​隨着超強颱風「巴威」逼近，江蘇全省中小學停課，浙江多地景區關閉、音樂節取消，嚴陣以待防風、防洪。

江蘇全省中小學停課

江蘇省教育廳要求全省中小學、幼兒園及校外培訓機構今明（9日及10日）兩天暫停線下授課。

浙江方面，杭州臨安太子尖景點9日起全線封閉，暫停遊客遊覽、徒步登山、露營等一切戶外活動，清涼峰國家級自然保護區明日起關閉。寧波灣省級旅遊度假區從昨起關閉，原定周末舉辦的蜜桃音樂節取消。台州所有海上作業漁船全部回港避風，休閑漁船全面停止營業。

「巴威」周一上午正面吹襲美屬羅塔島，當地狂風暴雨，嚴重淹水，有建築物屋頂、車輛引擎蓋被吹掀開，電訊天線塔倒塌。

直徑逾1000公里「巨無霸」

中央氣象台昨觀測，巴威目前中心位置仍在西太平洋，中心附近最大風速達每秒62米，相當於17級風以上，將以每小時25至30公里速度向西移動，周三後將先接近台灣東部海面，周五起將影響大陸東部海域，或於周日在福建北部到浙江一帶沿海登陸。

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中央氣象台稱，周五至周日，台灣、浙江、福建、上海、山東等地將出現暴雨。登陸後，「巴威」還可能深入內陸，華東、華中、華北、東北等地都可能迎來颱風影響，需以最高級別做好防禦準備。

隨着「巴威」逼近，浙江當局加強港口巡查，已要求船隻移至安全水域，並於周三前進入港口避風，小型漁船船員全部上岸。在安徽的港口灣水庫，當局提前洩洪、騰空水庫以承載「巴威」可能帶來的降雨量。

 

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