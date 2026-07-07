超強颱風巴威︱威達17級 珠三角迎大暴雨 廣東急升西江洪水紅色預警

華南地區正面臨超強颱風吹襲。內地中央氣象台及廣東省水文部門今日（7日）發布緊急災害預警，超強颱風「巴威」已在西北太平洋狂飆至「17級以上」的巔峰強度。與此同時，廣東多地今日迎來狂風暴雨，珠三角及粵西局部地區有大暴雨；受上游持續強降雨影響，當局今早緊急升級發布西江封開河段「洪水紅色預警」。預計明日（8日）上午洪水將溢出堤壩，直接淹沒肇慶封開縣舊城區，當局正部署大撤離。

西江洪水明早越堤 封開舊城面臨沒頂

廣東省氣象局最新預報指出，今日（7日）廣東西部（粵西）及珠江三角洲市縣天氣惡劣，將有大雨至暴雨，局部地區更會出現大暴雨；其餘市縣則為多雲，伴有雷陣雨或局部大暴雨。氣溫方面呈現兩極，粵東、梅州及河源等地天氣酷熱，最高氣溫達攝氏33至35度，其餘市縣普遍介乎28至32度。持續的暴雨天氣進一步加劇了廣東流域的防汛壓力。

超強颱風巴威。 weather愛好者@微博

超強颱風巴威。 weather愛好者@微博

廣東降雨預報。 廣東天氣

颱風動向方面，今日上午8時，超強颱風「巴威」中心位於關島塞班偏西方向約640公里的洋面上。其中心最低氣壓降至915百帕，中心附近最大風力高達17級以上（約每秒62米）。預計「巴威」將以每小時25至30公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大，對華南沿海構成潛在重大威脅。

暴雨連場下，西江流域水位呈「斷崖式」急速上漲。今日上午8時，肇慶市封開縣江口鎮的西江封開江口站，水位已飆升至17.24米，逼近17.80米的警戒線。

水文部門預測，封開江口站將於今日中午前後正式突破警戒水位，並在明日（8日）上午瘋狂飆升至22.0米左右，徹底超過舊城區的堤頂防洪高度，造成洪水越堤。目前，當地政府已全面啟動應急搶險預案，緊急呼籲沿河低窪地區的商戶及居民立刻撤離並轉移物資，以防洪災造成嚴重洪澇傷亡。