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廣西洪災｜河南公益人「漂流哥」連夜駕車1200公里 6000份燴麵送暖

即時中國
更新時間：10:40 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:40 2026-07-09 HKT

無情洪水沖毀家園，民間大愛卻溫暖了整個災區！受颱風「美莎克」帶來的極端暴雨影響，廣西多地近日爆發嚴重洪澇，道路、電力及網絡中斷，多處災區一度面臨物資運送困難、災民斷水斷糧的困局。

在這艱難時刻，曾多次自費奔赴各省救災的河南著名公益人士、人稱「漂流哥」及「燴麵哥」的趙占勝，在收到災區求助後自費攜帶6,000人份量的河南燴麵食材，與隊友連夜狂飆1,600公里奔襲廣西，在昨日（8日）清晨抵達受災群眾安置點，生火連煮15大鍋燴麵，讓上千名受困群眾及一線救援人員吃上了第一口熱飯。

災民排長龍大讚：暖胃又暖心

現年50多歲的趙占勝是河南汝陽神鷹救援隊的保障部長，從事公益救援已逾20年。7月6日晚，他收到廣西災區發出的緊急後勤保障邀請函，得知當地災情極其嚴峻。他隨即自費籌集了6,000人份量的燴麵食材。

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7日上午8時許，他與兩名隊友駕車由河南洛陽出發。為了讓災民能盡快吃上熱食，三人星夜兼程，在高速公路上輪流駕駛、不眠不休。歷經整整22個小時的長途跋涉、跨越1,600多公里，終於在8日清晨6時半抵達南寧及欽州的受災群眾安置點。

清晨空降安置點連開15大鍋 

抵達現場後，趙占勝發現安置點內大量剛被撤離、渾身濕透的受災群眾均未進食，部分人更已挨餓大半天。趙占勝即在空地上支起大鐵鍋、劈柴生火，於早上7時許準時開飯。

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趙占勝一口氣連煮了15大鍋配料滿滿的河南特產燴麵，讓超過1,000名受災群眾和救援隊員在寒冷潮濕的清晨吃上了暖胃的熱食，排隊領麵的災民紛紛大讚「太感動了」。趙占勝感性表示，災區實際情況比想像中嚴峻，他將會連日駐守災區，若食材不足會繼續自費補給，誓要全力保障災民的後勤熱食。

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