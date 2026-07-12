奇案解密︱東莞18歲打工妹被送殯儀館險遭火化 10年後重回舊地跪謝救命恩人

連串的不幸，令貴州姑娘陳翠菊在18歲時，被送到殯儀館險遭活生生火化。頻頻遇到貴人，又讓陳翠菊及時獲救，「重生」成為國畫家。陳翠菊對救命恩人念念不忘，在獲救十年成為薄有名氣的畫家後，重返東莞跪謝當日把她在火化車間救回的恩人。

營養不良暈倒被當無名女屍

陳翠菊的離奇復活故事，要從1995年7月說起。出生於貴州榕江縣忠誠鎮干榜寨的她，因為家貧，18歲時南來廣東東莞到工廠打工，但自幼營養不良的她，長途跋涉到廣東，水土不服，便要帶病入電子廠工作。



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不捨得花錢看醫生，又怕請病假的她，令身體狀況不斷變差，至1995年7月某日，陳翠菊外出時與工友走散迷路，在飢餓、疾病和酷暑交煎下，她終不支暈倒在一條小河溝邊。

由於陳翠菊當時極度虛弱瘦小，暈倒後又失禁，民警到場後，面對發出惡臭、混身污穢的陳翠菊，未能檢出生命體徵，以為她已經死去，加上沒有身份證，便當作「無名女屍」處理，送到東莞殯儀館準備火化。

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殯儀館工人何亞勝在1995年7月27日，準備把陳翠菊送入火化爐時，突然看到這具女屍肚部似有微弱起伏，大驚之下細心觀察，看到陳翠菊手指又輕輕抽動了一下，鼻子又流出微乎其微的溫熱氣息，確定無名女屍真的「復活」了，於是急忙報警，將她送到東莞附城醫院（今東莞東城醫院）搶救。

醫院墊支費用全力搶救

經診斷，陳翠菊當時已嚴重脫水、器官功能衰竭、全身多處感染，生命危在旦夕，但因她當時無人知其身份、又沒有親人，令醫院曾擔心搶救陳翠菊會收不回高昂治療費，幸在院長李滿盧一鎚定音，要不惜代價救人為先，醫藥費由醫院墊支。



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陳翠菊終在全院悉心救治，墊支2萬多元費用後，挽回了生命，在留醫3個月後，於當年10月，穿著李滿盧買給她的新衣服，以及醫院給的800元路費，起程回老家。

東莞的何亞勝、李滿盧兩位貴人，救了陳翠菊的命，遠在浙江的美術老師陳仲濂，則讓沒有文化又家貧的陳翠菊「重生」，踏上藝術新跑道。

浙江畫家義助授藝

陳仲濂當年從新聞看到陳翠菊奇蹟不死的故事後，深受感動，於是寄信給媒體，聯絡上陳翠菊，表示願意資助她讀書學畫脫貧。

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陳翠菊於是再度離開家鄉，到了浙江金華的培英學校，跟隨陳仲濂學畫。經十年苦練，陳翠菊的作品在全國或國際比賽上多次獲獎，被選出到美國、南韓、馬來西亞等30多個國家和地區巡迴展出，獲世界藝術家協會特聘為高級畫師。

2006年，薄有成績的陳翠菊，帶著錦旗和畫作重回東莞，找到當年救助她的恩人，當面跪謝，為這個離奇「復活」故事，再添暖意。