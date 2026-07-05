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奇案解密︱復旦高材生林森浩「整蠱」室友落毒殺人 177師生求情難逃死刑

奇聞趣事
更新時間：07:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-05 HKT

2013年轟動全國的「復旦大學投毒案」，隨着罪犯林森浩在2015年12月11日被執行死刑，終塵埃落定。這宗案件因其犯罪者為頂尖學府高材生、手段殘忍且動機模糊，多年來持續引發社會討論。案件源於宿舍內瑣碎摩擦引發的殺意，以及一個被稱為「愚人節玩笑」的致命決定。

因瑣碎積怨愚人節「大整蠱」

案中被告林森浩與死者黃洋，均為復旦大學上海醫學院2010級碩士研究生，並同住一寢室。兩人因性格迥異，在日常生活中摩擦不斷。2013年3月下旬，黃洋無意中提及想在愚人節「整人」，內向敏感的林森浩竟萌生「也整他一下」的念頭。

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同年3月31日下午，林森浩利用曾參與醫學實驗之便，潛入實驗室偷取劇毒化學品「二甲基亞硝胺」原液，並於當晚悄悄注入宿舍的飲水機內。翌日早上，黃洋飲水後隨即感到不適並嘔吐送院。林森浩事後承認，此舉「很惡劣，而且很愚蠢」。

刻意隱瞞致室友急性肝衰竭亡

在黃洋住院搶救、病情急劇惡化的16天內，林森浩因害怕及抱持僥倖心理，刻意隱瞞投毒真相，甚至在接受警方問話時仍假裝不知情。直至4月12日，警方鎖定其有作案嫌疑並實施傳喚，林森浩才供出實情，惟此時黃洋已因急性肝壞死及多器官功能衰竭，於4月16日不治身亡。

2014年2月，法院一審以故意殺人罪判處林森浩死刑。林森浩隨後提出上訴。二審前夕，177名復旦大學師生發起聯署求情信寄往高院，稱其「並非極為凶殘之人」，建議免其死刑以待日後用雙手補償黃洋父母。此舉隨即引發社會激烈爭論，被質疑為「是非不分」。

最高人民法院在死刑覆核中指出，林森浩因瑣事投毒殺人，手段殘忍，後果極其嚴重，且在案發後刻意隱瞞真相，主觀惡意極深，依法核准死刑。

行刑前臨終專訪：承認惡劣愚人節「玩笑」

在被執行死刑前四天，林森浩在看守所接受央視專訪，坦言自己在看守所的兩年多裡一直反思，承認自己做了一件「很惡劣、很愚蠢的事」。他表示，自己作為醫學研究生，卻缺乏對生命的敬畏。對於死刑，他表示「意味着一次償還，希望黃洋父母能夠放下怨恨，健康活下去」。

2015年12月11日，上海市第二中級人民法院遵照最高人民法院命令，對林森浩依法執行注射死刑，這宗因「愚人節整蠱」而起的大學投毒慘劇終告落幕。

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