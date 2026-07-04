世界盃2026｜佛得角雖敗猶榮 韓國球迷借50萬人口對比14億嘲諷中國男足

美加墨世界盃賽事如火如荼，場內激戰不斷，場外中韓網民亦爆發「口水戰」！在北京時間今日（4日）結束的世界盃32強賽中，非洲黑馬佛得角雖以2比3遺憾負於強敵阿根廷無緣16強，但其頑強表現贏得全球尊重。然而，不少因韓國隊小組出局而心懷怨氣的韓國網民，竟乘機藉佛得角僅50萬的人口，瘋狂嘲諷擁有14億人口的中國男足（國足），引發兩地網民激烈的輿論交鋒，不過部分中國大陸的網民也表示「本地人也搞不懂國足」，似乎對國足深感失望。

韓國球迷借50萬人口對比14億嘲諷中國男足。

據內媒報道，韓國隊在本屆世界盃小組賽表現差劣，主帥洪明甫更在末輪對陣南非的生死戰中，爆冷將隊長孫興慜排除在正選名單外，最終韓國0比1告負，錄得隊史最差的世界盃第34名成績，歷史性無緣32強。洪明甫隨後於6月28日召開記者會深深鞠躬並宣布辭職。

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此前，內地媒體及網民曾大肆嘲諷韓國出局，更製作海報揶揄「算分，你還是外行」。如今逮到機會的韓國網民隨即展開報復，紛紛在社交平台曬出國足合照，冷嘲熱諷指：「看完佛得角的比賽後，越發讓人搞不懂中國足球。50萬人的佛得角能在世界盃拿分，14億人的中國卻做不到。」

內地媒體及網民曾大肆嘲諷韓國出局。

面對韓國球迷的挑釁，中國網民迅速組織反擊，不少人直言這反映了韓國隊出局後的「自卑感與無奈」。有網民霸氣回擊稱：「用足球成績來衡量國家強弱夠抽象的，搞得靠進球能加入聯合國五常（五大常任理事國）一樣！」亦有網民笑言：「真的挺感動，雖然沒出線的是中國，但韓媒和韓網民卻一如既往地每日高度關注國足，無論國足發生甚麼事都想碰瓷刷存在感。」

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對於這個經典的「14億人選不出11個會踢球」問題，內地體育評論員董路指出，一個國家的體育發展與其歷史文化、教育方式和社會發展階段高度相關，反問「印度15億人，能挑出1個會跳水的嗎？」體育強弱並非單一人口數據可一概而論。不過，亦有部分中國大陸的網民表示，「對於被韓國罵（國足）惟一不想反駁的。」、「反正國足臉都不要了，誰會想維護他們。」、「本國人民表示也不是很懂」、「其實我們也搞不懂」，似乎是對國足深感失望，沒法支持。