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世界盃2026│佛得角成網紅旅遊點 廣州出發機票搜索量暴增184倍

即時中國
更新時間：17:31 2026-07-04 HKT
發佈時間：17:31 2026-07-04 HKT

「佛得角把世界盃踢成了旅遊宣傳片！」一位中國網民直言。隨著佛得角足球隊在世界盃表現神勇，這個人口50萬、面積僅4個香港的西非島國成為全球焦點。旅遊平台顯示，由廣州飛赴佛得角的機票搜索量，一周內激增184倍。佛得角與中國淵源深厚，加上今年是兩國建交50周年，有內地旅行社已將佛得角列為主推綫路，預計將迎來爆發式旅遊人潮。內地人赴佛得角可落地簽，持香港特區護照更可享免簽證待遇。

美加墨世界盃32強賽事，「黑馬」佛得角以2：3惜敗衛冕冠軍阿根廷，雖敗猶榮，再次提升球迷對這個非洲小國的興趣。佛得角除了成為中國內地各大社交平台的熱搜詞外，去哪兒旅行指數顯示，截至7月4日早上8點，飛赴佛得角首都普拉亞的機票搜索量比上周暴增近30倍。其中，北京、上海和廣州飛普拉亞的航班搜索熱度最高，廣州出發的機票搜索量同比上周暴增184倍。

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「去佛得角旅遊，為小國做點貢獻」「有機會一定要去趟佛得角，感受下這個神奇的國家。」內地網友積極留言，表達對佛得角的熱情，「通過這次世界盃，佛得角的旅遊業肯定爆棚。」

佛得角去年的人均國內生產總值（GDP）為5670美元，居西非國家首位，其中旅遊業是重要的產業之一，2025年該國接待遊客124萬人次。不過佛得角地處西非，從中國至少需要一次轉機才能抵達。內地第一財經報道，比如從北京大興機場經摩洛哥飛佛得角，8月份的單程票價近7000元人民幣，而且全程超過20小時，還不是每天都有航班。

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簽證方面，中國內地人去佛得角可以落地簽，只要提前在佛得角官方的EASE電子系統預先登記，但也旅遊達人稱，由於佛得角比較偏遠，中國邊檢通常要求事先辦好簽證，所以旅客最好提前向有關部門查詢。

佛得角是大西洋火山群島，不但有白沙灘、天然岩池、活火山等自然景觀，聖地亞哥島舊城更是世界文化遺產，留存葡萄牙殖民古堡與古碼頭，記錄大航海歷史。

在佛得角工作生活17年的劉宇是當地資深導遊，他對內地上游新聞表示，此前佛得角屬於極小眾目的地，「只有資深戶外玩家和旅行達人知道這片碧海群島」。但世界盃後一切驟然改觀。「如今我和國內親友談及佛得角，已經不需要再從頭介紹它在哪裏。」

劉宇說，原本長期合作的中國旅行社，近期紛紛將佛得角深度海島遊列為核心主推線路；多家新晉文旅機構也主動找上門，「全網遊客、老客戶，還有文旅同行，源源不斷地向我咨詢出行事宜，當地旅遊熱度正迎來爆發式增長。」
 

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