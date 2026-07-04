毒菌見手青︱雲南屢爆中毒事故 民眾用AI識別採野生菇

雲南踏入夏天，野生菇菌瘋狂長出，民眾湧入山頭採摘或在街市購買食用，卻屢屢有人誤食毒菇見手青或其他毒菌要入院，甚至危及性命。人工智能（AI）普及下，愛菇人現在更用它來輔助，幫忙在山上找尋和辨識野菌，以免誤摘毒菇食用。

取代野生蘑菇鑑別圖鑑

據新周刊報道，雲南人瘋狂愛吃野生菌，每到夏天民眾便變身為採菇達人，紛紛拿山籮筐到野外採摘菇菌食用或變賣。

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報道指，過去精通採菌的人，採集菌子通常得依靠古法，觀察山脈的走向和溪流的方向，並牢記往年菌窩。每人也有自己的採菌方法和地圖。

例如發現一隻白蟻，就判斷附近有雞樅菌，觀察夜裡的雨勢，就知道明天哪個山溝溝裡的見手青要瘋狂地從土裡冒出來。

不過，AI技術成熟後，上述的採菇古法也受到衝擊，越來越多民眾拿著手機上山，成為採菇達人。他們會在現場拍照，再交給AI分折，哪裡有野生菌。

過去，採菌人也會帶著《實用野生蘑菇鑑別寶典》進入原始森林，在發現野生菇後，先要對照圖片，防止誤摘有毒野生菇。有了AI後，已不用隨身帶著苯重的鑑別寶典，直接用手機查詢分析，便可以知道菌種，是否有毒。



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過份依賴恐出錯

有些採菇老手，已開始訓練自己的AI，每次上山前，會讓自己的AI攝入大量的菌子圖片和資訊，這麼做可以在山上讓AI更快識別出附近的菌子和減輕深山內時有時無信號的影響。

報道提醒，有使用AI採菇的人表示，不要完全依賴相信AI的辨別結果，因它有時也會出錯，在光線、角度及相似菌種干擾下，有機會誤判。有網友曾用同一張蘑菇照片問兩次AI，結果得到了兩次截然不同的答案，一次說有毒，一次說沒有毒。