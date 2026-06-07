見手青︱雲南主任醫生現幻覺兼失憶 揭全家連續3年食菌中毒

雲南正值野生菌上市時間，陸續有民眾因誤食毒菌入院求醫，甚至連醫院的主任醫生，也因食菌食到看見小人和失憶，入院後發現對方及其家人，已連續3年因為吃「見手青」牛肝菌而有中毒徵狀。

厚切及炒製時間不足出事

《雲南日報》報道，雲南大學附屬醫院普外一科主任張萬福，向來受吃「見手青」，今年該菌一上市，便與家人購回家嚐鮮。但因菌子切得較厚、炒製時間不足，加上食用量過多，加之剩餘涼菌未充分加熱便再次食用，導致全家出現中毒反應。



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躺在病床上的張萬福表示，自己出現舌頭腫大、說話含糊、頻繁打嗝等症狀，並產生「看見小人」的幻覺，伴隨噁心、嘔吐，甚至連續兩天失去記憶。他的妻子與女兒也受到影響，出現看見「水母」及「花朵」等幻覺。

送入自己任職的醫院治療後，現已出院的張萬福透露，其全家已連續三年出現野生菌中毒。

醫院一周數十宗菌中毒

雲南大學附屬醫院急診內科副主任朱峻波表示，醫院自5月起陸續收治野生菌中毒患者，6月已進入就診高峰期，累計病例達數十例。其中，以誤食「見手青」引發神經精神症狀最為常見；部分患者因食用劇毒「鵝膏」、「亞稀褶紅菇」等菌種，造成肝腎及心肌損傷，重症者甚至需要血漿置換或血液淨化治療。



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院方提醒民眾，不要自行採摘不熟悉的野生菌，購買時應選擇來源明確的菌種，烹調時務必充分加熱煮熟，隔夜菌類也應避免簡單復熱後食用，以降低中毒風險。

所謂「見手青」，其實並非某一種菌菇，其屬於牛肝菌屬，包括多種牛肝菌，因被手碰或者被壓傷會變成青色而得名。它是有條件可食用菌類。