毒菇「見手青」｜雲南漢食後現幻覺老婆變「大蛇」 後樓梯發狂扭打｜有片

雲南昆明一對夫妻因食用未完全炒熟的「見手青」野生菌中毒，產生嚴重幻覺，丈夫竟誤認妻子是一條蛇，兩人在住所後樓梯發生纏鬥扭打，最終驚動警員到場處理。警員費了一番工夫「連哄帶勸」，才將二人說服送院就醫。

擅自出院翌日體內毒素爆發

綜合內媒報道，涉事夫妻日前在昆明安寧市購買了野生牛肝菌「見手青」回家自行烹調，疑因切得太厚且未有徹底炒熟，當晚便出現嚴重中毒反應，出現嘔吐和渾身發暈等症狀，被送往醫院急診接受洗胃及輸液治療。

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然而，在經過數小時的吊點滴排毒後，夫妻二人感到症狀有所緩解，竟無視醫護人員「必須留院觀察24小時以防毒素二次發作」的警告，趁着深夜私自拔掉輸液針，偷偷溜回家中睡覺。他們萬萬沒想到，短暫的緩解只是毒素潛伏的假象。

從十幾樓打到二十七樓

到了翌日清晨8時許，殘留的毒素在兩人體內猛烈爆發。夫妻倆接連出現嚴重的視覺錯亂與幻覺，起初以為家裏冒出「兩條大蛇」，隨後又將彼此誤認成闖入家中的小偷。丈夫情緒失控，一口咬定妻子是「一條正在偷東西的毒蛇」，上前與其激烈纏鬥，兩人在高層大廈的後樓梯互相拉扯打鬥，一路從十幾層瘋狂爭執拉扯到二十七樓。

妹妹察覺兩人精神失常後報警求助。警員趕抵現場時，驚見這對夫妻渾身沾滿灰塵、身上佈滿腳印，男子口齒不清地堅稱「身邊有東西在爬」，女子則在一旁神志混亂地低聲哭泣。為了防止發生墮樓等意外，警員在現場使出渾身解數「連哄帶勸」，才成功將他們送上救護車，再度送回醫院接受排毒與觀察治療，目前兩人已康復出院。

醫生提醒：不吐不難受不等於康復

「見手青」是雲南當地對一類傷變氧化後會呈現靛藍色反應的牛肝菌的俗稱。醫生龔曉明指出，此類野生菌含有毒蕈鹼樣物質及未知的神經活性成分，若烹調時加熱不充分，極易引發神經系統中毒。輕者會出現噁心、腹瀉，重者則會出現意識混亂、定向力障礙，並會出現強烈的「視覺變形」與「動物幻覺」，這亦是患者會「把人看成蛇」的科學原因。

醫學專家特別提醒，見手青中毒存在「假癒期」，身體短暫緩解並不代表毒素已排乾淨。一旦出現中毒症狀必須第一時間就醫，並嚴格遵從醫囑留院觀察，千萬不能擅自中斷治療，否則幻覺爆發時極易引發自殘、跳樓或暴力傷人等致命慘劇。