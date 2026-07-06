天才文學少女︱清華教授指蔣方舟論文抄襲 人民大學：註釋不規範未涉學術不端

內地有「天才文學少女」之稱的作家蔣方舟，捲入涉嫌學術造假醜聞。清華大學教授肖鷹實名舉報蔣方舟，指蔣的中國人民大學碩士論文存在系統性造假，並在微博公開證據。人民大學回應已介入調查，蔣方舟4日回應指，要求停止污衊式舉報污衊式舉報。5日晚，人民大學發通報，經查，蔣方舟論文註釋認知嚴重不足，但不涉學笒不端，暫停涉事學生的導師招收研究生資格1年。

罰導師停招研究生一年

人民大學通報指，調查發現蔣方舟的論文存在引用文獻錯誤、英文著作作者姓名拼寫錯誤、與原著出版時間不一致、文獻名稱錯誤、譯文不準確、將「轉引」標註為「直引」、對應的正文文字表述不準確，以及應註釋而未註釋等問題。屬對註釋重要性認知嚴重不足，學術不規範，但未發現存在學術不端行為。

根據調查結果，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格1年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告，並確實進行整改。

16則註釋無一與來源文獻吻合

肖鷹去年8月已踢爆蔣方舟的碩士論文造假，但校方的官方調查近3個月，至今仍未有任何調查結論。肖鷹7月3日在微博再公開舉報，指他在審查蔣方舟的文學專業碩士論文後發現，全篇論文從《摘要》開始便錯訛頻出。全文合共20個註釋，不僅無一註釋符合學術論文寫作規範，且當中16則竟無一則與註釋所指的來源文獻吻合。



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肖鷹指，審查結果顯示，論文合共10處抄襲及11處編造/篡改。他舉例指，論文引用威廉·葛德文的著作時，將書名《政治正義論》錯寫為《社會正義論》，更將譯本出版年代「1980年」寫成「1080年」。此外，文中6個直接引用英文原著的註釋中，有4個抄襲自中譯本，其餘2個根據錯亂程度，懷疑為電腦翻譯。

懷疑買AI論文充數

肖鷹質疑，蔣方舟論文中大段抄襲第三方文獻，或肆意編造文獻中不存在的內容。他直言，鑑於信息技術在2019年已經高度發展和普及，有理由相信這是一篇網絡購買的AI製作論文，並且為了規避查重進行了「全文機器洗稿」。

肖鷹痛批，一個合格的碩士畢業生憑直觀就能看出該論文完全不合規範，質疑該論文為何能通過導師審查、專家評議、答辯會及學院和學校兩級學位委員會的審核。



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肖鷹實的微信公眾號「肖鷹美學」消息，他指自2025年8月起，多次在公眾號實名舉報蔣方舟其碩士論文嚴重抄襲及普遍造假，今年4月向中國人民大學文學院提交舉報信，校方告知已啟動學術不端調查，承諾調查工作將按規定在90個工作日內完結。5月，他再向人大學風建設委員會提交補充材料並獲確認受理。

蔣方舟4日早上回應，指肖鷹的所謂「造假」指控存在嚴重失實，例如被指論文引用的彌爾頓《失樂園》題詞屬於「虛假編造」，造假程度：極高。事實：這段題詞自1818年初版起就印在《弗蘭肯斯坦》的扉頁上，至今兩百餘年，說「虛假編造」毫無根據。

她又舉例指，肖鷹的指控中，有ChatGPT的回答截圖作為「證據」，認為用聊天機器人的輸出，來指控一篇寫作於2018—2019年的學位論文「造假」。這樣的材料不具備任何學術證據效力，其出現本身即反映出本次指控在取證上的隨意程度。

據公開資料，蔣方舟1989年出生於湖北襄陽，7歲開始寫作，9歲出書、12歲成名，曾被稱為天才文學少女。蔣方舟2008年獲清華大學破格錄取，曾是人民文學獎最年輕得主，23歲出任《新周刊》副主編。

今年3月，蔣方舟深陷抄襲醜聞，其多部作品更被指與卡繆（Albert Camus）、納博科夫（Vladimir Nabokov）等文學巨匠的作品有「異曲同工」之處。



