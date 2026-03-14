文壇地震｜30作家涉抄襲仍沉默 86歲楊本芬坦承剽竊網民反力挺

知名作家賈平凹、蔣方舟、楊本芬等逾30人被點名涉嫌抄襲，牽涉內地文壇老中青。憑藉《秋園》獲獎的86歲素人作家楊本芬早前承認抄襲，發文致歉，惟絕大部分作家未作回應。「鑑抄」博主質疑，一本書從寫作到出版、獲獎經過很多人和環節，如今出版行業「集體沉默」，「由一個80多歲的老人道歉不夠公平」。上海某出版社資深編輯向《星島》坦言，業內採「作者負責制」，文學圖書出版前，出版社方面通常不會查重。

內地博主「抒情的森林」上月發布多張「鑑定抄襲」對比圖，顯示楊本芬4部出版作品，多處文段分別與王朔的《我是你爸爸》、朱自清的《荷塘月色》、霍達的《穆斯林的葬禮》、余華的《在細雨中呼喊》、約翰·格里森姆的《超級說客》內容重合。

事件引起爭議，現年86歲的楊本芬發表長文道歉，承認抄襲。她稱自己60歲才開始寫作，未受過正規文學教育，寫作時會借用平時抄下的好詞好句。起初自己並未以發表為目的寫作，在意外獲得出版機會後，已對部分文字作了修改，「但有些借用的語句已經遺忘」，「現在我明白，一個作家是不能用別人文字的，哪怕一句也不行」。

賈平凹蔣方舟等「上榜」

楊本芬80歲時出版首部文學作品《秋園》，講述其離世母親的坎坷人生，獲得年度豆瓣圖書排行榜「中國文學」第2名，被譽為女性版《活着》。

2024年10月至今，該「鑑抄」博主持續點名作家抄襲，牽涉橫跨文壇老中青三代，除楊本芬外，還包括賈平凹、蔣方舟、傅真、殳俏、王火等30多人。他曾直指，賈平凹小說《美穴地》與冰心散文《往事》存在「異曲同工之妙」；一句頻頻被收錄為「蔣方舟語錄」的海洋描寫，實際出自加繆之手等，然而多數涉事者都選擇沉默以對。今次楊本芬直面「抄襲」的坦蕩態度及其勵志經歷，引發不少網友的共情甚至「力挺」。

「一本書從寫作、編輯、出版、獲獎經手了很多人和環節，最後由一個80多歲的老人站在台前面對所有，這不夠公平」。鑑抄博主對內地澎湃新聞說。他質疑為何生產文學作品的各方呈現出一種「集體沉默」，而被指涉嫌抄襲的作者依然活躍在公眾視野中，作品依然在發行、流通。

出版社採作者負責制不審核

《秋園》一書的編輯顏真告訴《澎湃新聞》，通常出版社編輯默認作者不會抄襲，因為所簽合同中會有「文責自負」條款。

上海某出版社資深編輯也向《星島》坦言，與學術期刊不同，通常圖書出版前出版社方面並不會有查重環節，「是作者負責制，人家找過來就下架」。

華東政法大學傳播法研究中心主任彭桂兵對澎拜新聞表示，此類爭議較難上升至法律層面，依據內地著作權法，認定存在「剽竊」需由被侵權人提起訴訟，這也成為多數被「鑑抄」的作家選擇沉默的原因之一。