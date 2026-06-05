「耿同學」打假︱多間名校涉論文造假 北大教授饒毅批中國學術不端創紀錄

內地科普博主「耿同學」4月以來舉報同濟大學、中山大學、南開大學等多所名校，指控他們的教授團隊學術論文涉嫌造假，令外界再關注中國高校界的操守問題。著名生物學家、北京大學終身講席教授饒毅5月一段講座影片近日熱傳，饒毅直指，中國的學術不端問題創造了世界紀錄，呼籲院校及國家機關嚴管嚴懲。

美國科學發展無大規模舞弊

據《寧波日報》報道，近日熱傳的饒毅影片，是他在5月11日於浙江的寧波東方理工大學發表題為《中國科學何處去》的演講。

對於中國學術界目前存在的許多學術不端現象，饒毅指出，中國在科學論文數量上已經位於全世界的第一或者第二，發展速度創造世界歷史記錄，但科學的學術不端方面，同樣也創造了世界歷史記錄。



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饒毅表示，中國學術不端創記錄除了因為中國科研體量大導致違規絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前，希望這種情況可以絕後。

他又指出100多年前英法出現過少量的科學研究學術不端案例，當時成為很大醜聞，美國在科學發展上升期則沒有出現過大規模舞弊，而中國是多重因素疊加，創造了學術不端的世界歷史記錄。