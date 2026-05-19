退學生物博士舉報 5知名學者涉論文造假

從4月中旬起，內地科普博主「耿同學講故事」舉報5名知名教授團隊涉嫌論文造假，涉及同濟大學、南開大學、中山大學、上海大學等。據悉，該博主博士就讀於北京航空航天大學生物專業，去年5月因科研風氣不佳而選擇退學。

涉同濟大學中山大學等

被實名舉報的學者包括，同濟大學生命科學與技術學院院長、長江學者、國家傑青王平，南開大學生命科學學院院長、國家傑青陳佺，中山大學腫瘤防治中心副主任、國家傑青康鐵邦，中山大學生命科學學院副院長、國家傑青鄺棟明，上海大學轉化醫學研究院院長、長江學者蘇佳燦。

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各大學均啟動調查，其中，同濟大學的王平已被免職、降低專業技術等級兩級。

「耿同學」前日在社交媒體表示，他手上還有「傑青」造假的素材，「而且不止一個，同濟大學、華東師範大學、湖南大學和中山大學等4間高校，5個傑青，Nature的正刊、子刊都涉及嚴重的學術造假。」「傑青」指的是國家傑出青年科學基金，成功入選者在科研經費、個人待遇等能獲豐厚支持。

耿同學對《三聯生活周刊》透露，論文造假情況嚴重，第一條打假視頻發出後，收到超過100條打假舉報。

《第一財經》評論稱，學術打假有一定的門檻，有能力、更有責任的科研相關單位和行業主管部門，當負首責。