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煽動退貨︱陝西「碰瓷」網紅車厘子市集惡意踩場 當場被毆再遭控尋釁滋事

即時中國
更新時間：07:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-02 HKT

陝西有以打假自居的網紅，早前到一場助農櫻桃（香港俗稱，車厘子）市集踩場，挑剔水果品質，煽動消費者投訴退貨，在現場已被人毆打。近日，當地警方指其涉及散播錯誤訊息，將其行政拘留。網民爆料，涉事者近年專以「硬核打假」人設，在網上不斷製造對立，這次被全網封禁是大快人心。

誣指車厘子有農藥

綜合內媒及網上消息，陝西咸陽警方6月29日晚證實，自媒體李雨禪（又名：李雨嬋）明知果農受災，仍刻意發布假消息，製造矛盾博取流量，涉嫌尋釁滋事被行政拘留，案件仍在調查當中。

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事件起因是5月下旬，咸陽市秦都區白良村舉辦助農活動，協助因受雨災影響的果農推銷車厘子。李雨禪連續多日在網上以短片及直播方式，指控當地車厘子品質差、有蟲、有農藥殘留，推銷活動手續不全等，呼籲舉報投訴和退貨，甚至引導消費者刻意購入再退貨，令果農做成巨大損失。

至白良村舉辦櫻桃節當日，李雨禪更親自「踩場」做直播，繼續批評果農種植的車厘子品質，最終與果農爆發衝突，李雨禪被人圍毆受傷。

事後，李雨禪曾開直播展示滿臉傷痕，並指已就事件報警。直至日前，當地警方表示，已就李雨禪涉嫌尋釁滋事被行政拘留。消息傳出後，網上反應是大快人心，認為李雨禪被行拘與全網封禁是罪有應得。

靠製造對立拉流量

網民指，「到別人家門口惹是生非，還能跑的了她？」、「為民除害大快人心，為咸陽公安為秦都公安點贊」、「太爽了、早該下手」、「錯把無知當個性」、「太好了帳號也應該永久封禁」、「等了幾年終於有了好消息」、「要她賠償果農損失」。

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有網民指，李雨禪約5年前，開始以「硬核打假，全網舉報」的人設現身，在網上不斷向當紅的直播主「挑機」，質疑他們推銷的貨品質素。

李雨禪就是靠類似的製造對立、衝突，累積了約8萬粉絲。李雨禪為博流量，更開始走出網絡，現身人氣商戶或網紅舉辦的活動，直播她對質的過程，被網民批評她是「碰瓷網紅」，靠製造衝突來帶動流量。

 

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