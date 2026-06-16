冒警網紅｜前科犯穿警裝拍片吸粉3000 網上誘騙轉賬遭拘15日

內地網絡再有假冒警察招搖撞騙的案件。山西太原一名無業男子，為了滿足虛榮心及博取流量，竟在網上購買警服和裝備，並在警車旁擺拍。他其後在自媒體平台塑造熱愛健身、出遊的「帥氣民警人設」，吸引超過3,000名粉絲關注。警方網安部門近日揭發其騙局，查出他非但不是警務人員，更曾因「非法拘禁罪」被判刑。案中已有市民誤信其警員身份而向其轉賬，涉事男子已被警方重罰，處以行政拘留15日。

去水印盜警務片偽造「民警人設」

據山西網警及太原市公安局通報，涉案男子張某傑無固定工作，且於2023年曾因犯下非法拘禁罪而被法院判刑。自2024年11月起，他開始從互聯網大量下載官方的警務相關影片，利用軟件去除水印後重新上傳，並利用網購的警服及裝備在警車旁擺拍。他更刻意配合情緒化文案，將自己包裝成正義的「陽光民警」，吸引大量網民關注。

山東男為了滿足虛榮心及博取流量，冒警拍片成為300多粉絲的網紅。

山東男為了滿足虛榮心及博取流量，冒警拍片成為300多粉絲的網紅。

冒警山東男被揭發後，被處以行政拘留15日。

相關新聞：內蒙迎親隊要威 請8男穿仿警服駕鐵馬開路︱有片

張某傑通過打造虛假警員身份，不僅滿足了其虛榮心，更藉此與粉絲私信交流，甚至對網民實施詐騙

。警方證實，目前已有部分受害群眾因輕信其警察身份，落入陷阱並向其轉賬匯款。

太原市晉源區公安網安部門近日採取行動，將張某傑拘捕歸案。根據內地法規，冒充國家機關工作人員招搖撞騙可被處以拘留及罰款，而「冒充軍警人員」者將會被依法從重處罰。目前，張某傑因招搖撞騙罪，已被警方依法處以最高規格的行政拘留15日。

內地公安部門提醒廣大網民，網絡空間並非法外之地，任何偽造軍警身份以博取流量、騙取財物或情感的行為，均屬嚴重違法。公眾應提高辨別意識，切勿隨意向網絡陌生人進行資金轉賬；如發現可疑線索，應立即向警方舉報。