重慶山姆打包哥︱男子扮領養再虐殺貓狗被行拘 上百動保民眾通宵示威聲討︱有片

重慶一名因在山姆瘋狂試食又要打包，在當地廣為人識的男子「打包哥」，近日動物保護人士指控他在網上假扮愛心女性領養貓狗，將動物騙回家後殘忍虐殺，懷疑在外網販賣虐殺影片牟利。事件激起數以百計民眾前往其家門前通宵示威聲討。



此事成為9日早上微博熱搜首位，大批警員9日下午清場，場面一度混亂，網傳影片有部份示威者受傷。到了10日，重慶市公安局兩江新區分局發通報，表示一名39歲涉案男子李某已被行政拘留。

鄰居拍下露台虐狗證據

《重慶日報》報道，9日晚，重慶市兩江新區人民政府大石壩街道辦事處發通報，指公安機關已對轄區39歲居民李某傷害犬隻行為立案調查，並將李某家的3條小狗送動物收容所寄養，呼籲民眾如發現相關違法線索及時舉報。

綜合網上消息及報道，網民及鄰居發現「打包哥」李萌，經常在家中及露台虐待動物，過去有鄰居曾就此報警，但因內地沒有動物保護法最終不了了之。

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據了解，李萌會在網上以充滿愛心的女性作為人設，領養小貓小狗，將小動物騙回家後，以種種殘酷手段虐殺動物，並將過程拍片，疑似在外網虐待動物群組出售。有「打包哥」鄰居曾拍攝到他在陽台傷害動物的影片。

此外，有動保人士發現「打包哥」將打至奄奄一息的小狗棄於家門外，經獸醫檢查，證實小狗遭人鋸平牙齒、剪斷尾巴及全身多處骨折。

動保女自責受騙送狗圖輕生

有女民眾誤信「打包哥」，將屋苑內一窩流浪狗寶寶轉送李萌飼養，在發現其殘殺行為後情緒激動，6月7日因過度自責走到大廈天台企圖輕生，幸被其他動保人士勸回。



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「打包哥」在網上騙取動物虐殺的消息傳開後，在重慶迅即發酵，大批動保人士及不值李萌所為的民眾，紛紛自發前往「打包哥」在大石壩附近的屋苑樓下示威，他們高舉印有「喪盡天良」、「喪心病狂」等字眼的海報和受害流浪狗的照片，部份人甚至上門指罵李萌。

拋狗屍落樓挑釁示威者

現場傳出「打包哥」對動保人士的聲討寸步不讓，不僅報警驅趕示威者，還將疑被其虐死的小狗屍體拋落街挑釁。

事件目前尚未平息，有參與示威的動保人士，繼續在網上號召到「打包哥」住處示威，要求政府正視及設立《動保法》。6月9日，重慶公安局江北分局指，正就事件調查。

網民紛紛留言，「既然沒有法律能為它們發聲，那就讓輿論叫他們一家做人」、「輿論對他沒用的，慣犯了」、「重慶人民好樣的」、「不能放過惡魔」、「虐待動物到底什麼時候能立法？？」、「他兒子跟著他，這輩子算是完了」、「不立動物保護法，就是永遠落後」。

李萌2024年常在當地的山姆超市惡意試食，以及強行將試食食品打包取走，被職員阻止便滾地撒潑，在重慶頗有惡名，被網民稱為「重慶山姆打包哥」。