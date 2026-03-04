烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片

內地雖然沒有動物保護法，令虐殺貓狗的人常免受刑責，但同時有許多動物義工默默為拯救小生命而努力。山東有一隻小唐狗3年前跌入廢棄深井，愛心人士永不放棄，經近40次嘗試，終於把小狗帶回地面，重見天日。

靠善心民眾投餵續命

綜合內媒報道，2023年有一隻白色唐狗意外跌落山東煙台一個已廢棄的深井內，民眾發現後，一直試圖拯救，但終告失敗。

據烟台花臂動物救援隊成員趙先生指，由於廢井深達40-50米，井口狹窄，管道又陡滑，井底通道又複雜，小狗每遇陌生人便即躲入井道，3年多來，已嘗試近40次施救也失敗。

被困在井內3年的小狗，則一直靠附近好心民眾投餵，才存活至今。

近日，動物救援隊終於憑製作一個特殊的陷阱，成功將小狗誘入，把牠帶回地面。

不過，小狗長年在井下的惡劣環境生活，目前視力已嚴重退化，現正在寵物醫院治療和觀察。

持續3年的救狗大行動，獲網民激讚，「對待動物的態度體現一個社會的文明程度」、「真好，謝謝好心人」、「善良的城市，善良的人」、「小狗狗有幾個三年，太可憐了又好幸運」、「狗狗的求生意志好強」、「天 不敢相信這在國內 它居然活下來了 最終獲救了」、「願每一條小動物都能被關懷」。