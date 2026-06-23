京東｜劉強東指機械人 必將淘汰快遞員

京東集團創始人、董事局主席劉強東前日在2026年APEC工商領導人中國論壇上預測，未來快遞配送將由機械人主導，快遞員必遭淘汰。他同時強調，不希望公司70萬快遞員失去飯碗，將培訓他們學會機械人維修保養等新技能。

「我們有70萬藍領工人，將來都是機械人送貨了，早晚有一天根本不需要快遞員。但是沒有工錢，我們70萬兄弟沒有飯吃、沒有工作。」劉強東在論壇上說道。

京東集團創始人、董事局主席劉強東。 上觀新聞

公司70萬藍領轉型維修工

劉強東表示，京東內部因此提出了「涅槃計劃」，與全國124間學校簽約，希望把京東已有的70萬快遞員等藍領工人，送到學校做技術培訓，以後可以給機械人做維修、做保養，以應對AI和技術發展帶來的衝擊。

他認為，「這樣我們把藍領工作人員白領化了，讓他們住在辦公室里面，不用再風里來雨里去，不用這麼辛苦。」

劉強東還說，企業引入新技術應當讓人類生活更美好、工作更有趣，而不是用技術剝奪人們的工作權利。