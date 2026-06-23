惠州酒店開張女子擅入白吃自助餐 遭請離反發帖投訴被網民圍嘲

廣東惠州早前有酒店開張，一名寶媽帶著孩子看完舞師表演後，跟著受邀賓客到大堂白吃自助餐，被工作人員發現請離後，大吵大鬧還報警，之後又在網上發帖反怪責酒店，被網民群起嘲諷貪心無底線，最終要關閉社交平台賬號。

被請離後繼續取食物

綜合網上消息，惠州大亞灣希爾頓歡朋酒店11日舉行開幕，請來醒獅表演，並備有自助餐供受邀賓客享用。有一名約30多歲女子，帶同孩子在看完表演後，乘機混入賓客群中，進入酒店大堂吃自助餐。



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工作人員發現後，已提醒該名寶媽自助餐並非免費享用，要求對方吃完手上食物便馬上離開，但寶媽卻若無其事，食完再拿第二輪，最終招來酒店方面驅趕。

寶媽隨即大吵大鬧又報警，最終寶媽丟下200元離開。事後寶媽在網上發帖及做直播，投訴酒店態度差，辯稱自己也是跟隨其他民眾入內，「大家都在吃，我也夾一些」，並非存心騙吃，不滿酒店人員投以鄙視目光，聲稱要起訴該酒店。她又在評分軟件上狂給酒店差評，過了兩天又到酒店要求取回200元。



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連環無理言行，引起大量網民留言，「銀行門口排隊不代表你能搶櫃檯的錢，開業熱鬧不等於誰都能上桌」、「把白嫖包裝成維權」、「我好想去把這個奇葩罵哭」、「咋老有人網暴自己」、「是故意丟她老公家人的臉吧」。

最終，在網民不斷批評嘲諷下，涉事寶媽要關閉社交平台賬號。