Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛心座︱成都地鐵阿伯強行拉扯少女搶位 母親護女拳來腳往︱有片

即時中國
更新時間：20:56 2026-06-22 HKT
發佈時間：20:56 2026-06-22 HKT

內地地鐵再爆愛心座衝突，成都一名年約70歲阿伯，強行扯起愛心座上的少女搶位，粗暴行徑惹來少女母親大反擊，雙方互毆。事件再在網上引起熱議，大量網民要求對野蠻不檢點的長者，取消退休福利。

少女母親已表明讓座

網上熱傳的影片顯示，21日有穿紅T恤、年約70歲的阿伯，在成都地鐵2號線車廂內，指責一對坐在愛心座的母女。

相關新聞：上海地鐵︱2阿婆爭位對女客扯髮吐口水 網民：社會病了，而且病的很重

目擊者指，列車行至天府廣場站時，阿伯命令少女起身讓座，旁邊的母親表示自己起身給對方坐，表示「讓是情分，不是本分」，要求阿伯好好溝通，互相尊重。

阿伯圖以雨遮做武器

阿伯聞言，即時情緒失控，強行拉扯少女起身。少女母親見狀，出手保護孩子及指罵阿伯。雙方爆發激烈衝突，女子伸腳踢向阿伯，又用手機擊打對方頭部。阿伯初時起腳回擊，之後更一度取出雨傘企圖扑向少女母親，但被旁邊男乘客阻止。

相關新聞：嫌練跑學生阻散步？ 無品大叔球場批肘施襲引熱議︱有片

影片在網上再次激起「壞人變老」議論，「終身，取消老人家醫保養老金惹的禍」、「搞笑，人家也是花錢買票的，憑什麼讓？」、「立法，老人犯法減退休工資」、「老頭是妥妥的尋釁滋事！報警拘留個熊！」、「這個跟流氓有什麼區別？」、「誰給他的勇氣強搶民女」。

成都地鐵工作人員回應，愛心專座僅倡導禮讓，並無強制讓座規定。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
01:15
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
11小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
3小時前
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
10小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
12小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
涉擅自到律敦治醫院代女友為病人檢查 KOL女實習醫生屯院醫生男友被炒
00:57
涉擅自到律敦治醫院代女友為病人檢查 KOL女實習醫生屯院醫生男友被炒
社會
1小時前
53歲韓流巨星裴勇俊近照激罕曝光 滿頭白髮陪妻兒外遊 移居海外多年避爭議？
53歲韓流巨星裴勇俊近照激罕曝光 滿頭白髮陪妻兒外遊 移居海外多年避爭議？
影視圈
6小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
10小時前