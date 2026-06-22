愛心座︱成都地鐵阿伯強行拉扯少女搶位 母親護女拳來腳往︱有片

內地地鐵再爆愛心座衝突，成都一名年約70歲阿伯，強行扯起愛心座上的少女搶位，粗暴行徑惹來少女母親大反擊，雙方互毆。事件再在網上引起熱議，大量網民要求對野蠻不檢點的長者，取消退休福利。

少女母親已表明讓座

網上熱傳的影片顯示，21日有穿紅T恤、年約70歲的阿伯，在成都地鐵2號線車廂內，指責一對坐在愛心座的母女。

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目擊者指，列車行至天府廣場站時，阿伯命令少女起身讓座，旁邊的母親表示自己起身給對方坐，表示「讓是情分，不是本分」，要求阿伯好好溝通，互相尊重。

阿伯圖以雨遮做武器

阿伯聞言，即時情緒失控，強行拉扯少女起身。少女母親見狀，出手保護孩子及指罵阿伯。雙方爆發激烈衝突，女子伸腳踢向阿伯，又用手機擊打對方頭部。阿伯初時起腳回擊，之後更一度取出雨傘企圖扑向少女母親，但被旁邊男乘客阻止。



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影片在網上再次激起「壞人變老」議論，「終身，取消老人家醫保養老金惹的禍」、「搞笑，人家也是花錢買票的，憑什麼讓？」、「立法，老人犯法減退休工資」、「老頭是妥妥的尋釁滋事！報警拘留個熊！」、「這個跟流氓有什麼區別？」、「誰給他的勇氣強搶民女」。

成都地鐵工作人員回應，愛心專座僅倡導禮讓，並無強制讓座規定。