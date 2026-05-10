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上海地鐵︱2阿婆爭位對女客扯髮吐口水 網民：社會病了，而且病的很重

即時中國
更新時間：14:43 2026-05-10 HKT
發佈時間：14:43 2026-05-10 HKT

內地再發生老人爭座位變肢體衝突事件，上海地鐵有2名女長者，疑強迫年輕女乘客讓座不成，遂聯手向對方施襲，扯頭髮吐口水等街頭肉搏招數盡出。網民對社會越趨普遍的「壞人變老」現象，紛紛大表憤概。

網民：應要老人子女承擔責任

網絡近日再熱傳一段上海地鐵的乘客衝突影片，片中一名年輕女乘客坐於座位上，與旁邊穿橙外套，以及她面前一名白短髮的兩名女長者正起衝突。

相關新聞：滬鐵MMA｜爭座位爆肢體衝突 兩女扯頭髮抱摔技盡出｜有片

女長者疑強迫女乘客讓座不遂後，不斷指罵對方，更由口角變成肢體衝突，2女長者聯手圍攻女乘客，站立的負責捉著對方雙手壓制，另一阿婆則充當主攻，掌摑、扯髮及吐口水，女乘客則不斷掙扎，周邊乘客亦無人出手制止。

《大河報》5月9日報道，上海地鐵服務監督熱線接線人員稱該公司已知曉此事，由相關部門介入處理。

網民對於長者強搶座位的問題，紛紛留言，「那一撥搗亂的年輕人老了還是那麼壞」、「惡人變老了還是惡人」、「有這大力氣還需要給他們讓座？」、「老人就真的不抓起來關幾天」、「老人和年輕女性打架這件事，今後會越來越多」、「不抓這些老壞人也行，讓他們子女承擔法律責任」、「社會病了，而且病的很重」。

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